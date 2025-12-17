Альбасете – Сельта. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Матч начнется 17 декабря в 20:00 по Киеву
В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Альбасете» и «Сельтой».
По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Альбасете
В текущем сезоне клуб выступает в Ла Лиге 2 (2-м по силе дивизионе Испании), где ведет борьбу за выживание. После 14 поединков на счету «Альбасете» есть 22 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 14-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета чрезвычайно маленькое – всего 2 зачетных пункта.
В Кубке Испании коллектив уже выбил «Сан-Фернандо» и «Леганес», благодаря чему и квалифицировался в 1/16 финала.
Сельта Виго
За 16 матчей текущего сезона чемпионата Испании «Сельти» удалось добыть в борьбе 22 очка – пока этого достаточно, чтобы находиться на 8-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб оторвался на 7 баллов, а от топ-6 его отделяет только 3 зачетных пункта. В национальном кубке команда из Виго выбила «Пуэрто-де-Вега» и «Сент-Андреу».
В Лиге Европы испанцы завоевали 9 очков за 6 игр, позволяющих им занимать 19 место общей таблицы соревнований. Однако расстояние от 25-й позиции, которая оставит команду без плей-офф, составляет всего 2 балла.
Личные встречи
В последний раз клубы играли между собой еще в далеком 2011 году в рамках Сегунды. Тогда минимальную победу одержала «Сельта».
Интересные факты
- «Сельта» победила в 7/8 последних выездных поединках.
- В последних пяти матчах «Альбасете» лишь раз сохранить ворота сухими.
- За 6 предыдущих домашних поединков «Альбасете» одержал всего 2 победы.
Прогноз
Учитывая статус команд, букмекерские конторы считают Сельту фаворитом. Поэтому поставим на ее победу в основное время матча (коэффициент – 2.00).
20:00
