Другие новости
16 декабря 2025, 12:32 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:48
28
0

Фернандеш совершил 9 результативных действий с ноября. Имеет ли кто больше?

Вспомним топ-10 игроков в пятерке сильнейших чемпионатов с наибольшим количеством голевых действий

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш возглавляет рейтинг игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий, совершенных с начала ноября.

Выйти на первое место данного рейтинга португалец сумел в матче 16-го тура АПЛ, в котором МЮ дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 4:4.

В активе Бруну Фернандеша в этой игре гол и результативная передача.

Начиная с ноября, в активе португальского полузащитника уже 9 голевых действий в АПЛ. Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такое количество за аналогичный период.

Результативные действия Бруну Фернандеша в АПЛ, начиная с ноября:

  • Ноттингем Форест – ассист
  • Тоттенхэм Хотспур – ассист
  • Кристал Пэлас – два ассиста
  • Вулверхэмптон – два гола и ассист
  • Борнмут – гол и ассист

Ближайшими преследователями португальца в данном рейтинге являются Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Фил Фоден (Манчестер Сити) и Килиан Мбаппе (Реал), в активе которых по 8 результативных действий.

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий, начиная с ноября (только национальные чемпионаты):

  • 9 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 8 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 8 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 7 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 7 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 7 – Дениз Ундав (Штутгарт)
  • 7 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
  • 7 – Ламин Ямал (Барселона)
  • 6 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
По теме:
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Бруну Фернандеш Эрлинг Холанд Фил Фоден Килиан Мбаппе Ферран Торрес Майкл Олисе Дениз Ундав Гарри Уилсон Ламин Ямаль Райан Шерки статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
