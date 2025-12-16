Фернандеш совершил 9 результативных действий с ноября. Имеет ли кто больше?
Вспомним топ-10 игроков в пятерке сильнейших чемпионатов с наибольшим количеством голевых действий
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш возглавляет рейтинг игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий, совершенных с начала ноября.
Выйти на первое место данного рейтинга португалец сумел в матче 16-го тура АПЛ, в котором МЮ дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 4:4.
В активе Бруну Фернандеша в этой игре гол и результативная передача.
Начиная с ноября, в активе португальского полузащитника уже 9 голевых действий в АПЛ. Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такое количество за аналогичный период.
Результативные действия Бруну Фернандеша в АПЛ, начиная с ноября:
- Ноттингем Форест – ассист
- Тоттенхэм Хотспур – ассист
- Кристал Пэлас – два ассиста
- Вулверхэмптон – два гола и ассист
- Борнмут – гол и ассист
Ближайшими преследователями португальца в данном рейтинге являются Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Фил Фоден (Манчестер Сити) и Килиан Мбаппе (Реал), в активе которых по 8 результативных действий.
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий, начиная с ноября (только национальные чемпионаты):
- 9 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 8 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 8 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 7 – Ферран Торрес (Барселона)
- 7 – Майкл Олисе (Бавария)
- 7 – Дениз Ундав (Штутгарт)
- 7 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
- 7 – Ламин Ямал (Барселона)
- 6 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
Bruno Fernandes has contributed to more goals than any other player in Europe's top five leagues since November. 🪄 pic.twitter.com/QTKxYS3RUJ— Squawka (@Squawka) December 15, 2025
