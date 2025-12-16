Фернандеш совершил 9 результативных действий с ноября. Имеет ли кто больше?

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш возглавляет рейтинг игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий, совершенных с начала ноября.

Выйти на первое место данного рейтинга португалец сумел в матче 16-го тура АПЛ, в котором МЮ дома сыграл вничью с Борнмутом со счетом 4:4.

В активе Бруну Фернандеша в этой игре гол и результативная передача.

Начиная с ноября, в активе португальского полузащитника уже 9 голевых действий в АПЛ. Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такое количество за аналогичный период.

Результативные действия Бруну Фернандеша в АПЛ, начиная с ноября:

Ноттингем Форест – ассист

Тоттенхэм Хотспур – ассист

Кристал Пэлас – два ассиста

Вулверхэмптон – два гола и ассист

Борнмут – гол и ассист

Ближайшими преследователями португальца в данном рейтинге являются Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Фил Фоден (Манчестер Сити) и Килиан Мбаппе (Реал), в активе которых по 8 результативных действий.

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий, начиная с ноября (только национальные чемпионаты):

9 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

8 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

8 – Фил Фоден (Манчестер Сити)

8 – Килиан Мбаппе (Реал)

7 – Ферран Торрес (Барселона)

7 – Майкл Олисе (Бавария)

7 – Дениз Ундав (Штутгарт)

7 – Гарри Уилсон (Фулхэм)

7 – Ламин Ямал (Барселона)

6 – Райан Шерки (Манчестер Сити)