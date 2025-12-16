Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Главный тренер Ромы: «Это была наша лучшая домашняя игра в этом сезоне»
Италия
16 декабря 2025, 04:58
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Комо» (1:0) в матче 15-го тура Серии А.

«Безусловно, Соуле провел отличный матч, но мне сложно выделить кого-то отдельно – команда в целом сыграла на высоком уровне.

Обе стороны показали качественный футбол, иначе не было бы такой интенсивности и жесткой борьбы, где каждая команда старалась использовать свои сильные качества. Если дать «Комо» пространство для контратак, они способны создавать проблемы за счет скорости.

Считаю, что это была наша лучшая домашняя игра в текущем сезоне. Рад, что болельщики смогли получить удовольствие от увиденного.

Мы действуем стабильно с самого начала сезона, и даже в матчах, которые проигрываем, борьба обычно идет до последней минуты. Это часть нашего характера и нашей силы.

В последние недели команда стала создавать значительно больше моментов, и сегодня их было заметно больше, чем у «Комо». Мы выглядели опаснее, и счет мог быть крупнее.

Нам все еще не хватает точности в завершении атак и передачах, но по качеству игры и количеству моментов команда заслужила похвалу», – отметил Гасперини в комментарии Sky Sport Italia.

Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
