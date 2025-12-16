Нападающий Милана травмирован, клуб готовит трансферное решение

Сантьяго Хименес из «Милана» может быть прооперирован.

Нападающий испытывает проблемы с голеностопом, и клуб вместе с игроком близок к принятию решения о хирургическом вмешательстве, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мексиканец может быть прооперирован в ближайшее время, учитывая, что последние недели он отсутствовал на поле.

Ранее сообщалось, что «Милан» ведет переговоры о подписании Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма» в качестве возможного усиления линии нападения, отмечает Романо.