Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Италия
16 декабря 2025, 03:38 |
Нападающий Милана травмирован, клуб готовит трансферное решение

Россонери уже нацелились на нового форварда

Сантьяго Хименес из «Милана» может быть прооперирован.

Нападающий испытывает проблемы с голеностопом, и клуб вместе с игроком близок к принятию решения о хирургическом вмешательстве, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мексиканец может быть прооперирован в ближайшее время, учитывая, что последние недели он отсутствовал на поле.

Ранее сообщалось, что «Милан» ведет переговоры о подписании Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма» в качестве возможного усиления линии нападения, отмечает Романо.

Милан Серия A Сантьяго Хименес Никлас Фюллькруг Вест Хэм
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
