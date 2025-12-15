Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер, обыграв Эпицентр, отпраздновал юбилейный разгром
Франция
15 декабря 2025, 14:02 | Обновлено 15 декабря 2025, 14:09
Горняки одержали 250-ю крупную победу в чемпионатах Украины

ФК Шахтер

В матче с «Эпицентром» (5:0) «Шахтер» одержал рекордную для чемпионатов Украины 250-ю победу с крупным счетом. 160 раз, больше, чем кто-либо, горняки добивались успеха дома и 90 – в гостях. С разницей в три и более мяча оранжево-черные выигрывали у 45 команд элитного дивизиона. При этом наибольшее количество разгромов нанесли «Черноморцу» – 20, «Заре», «Карпатам» – по 18, «Ворскле», «Мариуполю» – по 15, «Арсеналу»/ЦСКА, запорожскому «Металлургу» – по 12 и «Таврии» – 10.

99 крупных викторий «Шахтер» отпраздновал с Мирчей Луческу, 43 – с Валерием Яремченко, 26 – с Паулу Фонсекой, 17 – с Виктором Прокопенко, 16 – с Луишем Каштру, 15 – с Марино Пушичем, 8 – с Игором Йовичевичем, 7 – с Роберто Де Дзерби, 5 – с Ардой Тураном, по 3 – с Анатолием Бышовцем, Невио Скалой и Берндом Шустером, 2 – с Валерием Рудаковым, по 1 – с Патриком ван Леувеном, Владимиром Сальковым и Дарио Срной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы Шахтера в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-я

18.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Нива В

5:0 (д)

50-я

26.05.2000

Виктор ПРОКОПЕНКО

Ворскла

3:0 (г)

100-я

15.03.2008

Мирча ЛУЧЕСКУ

Металлист

4:1 (д)

150-я

05.04.2014

Мирча ЛУЧЕСКУ

Карпаты

3:0 (д)

200-я

01.09.2019

Луиш КАШТРУ

Олимпик

4:0 (г)

250-я

14.12.2025

Арда ТУРАН

Эпицентр

5:0 (д)

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
