Шахтер, обыграв Эпицентр, отпраздновал юбилейный разгром
Горняки одержали 250-ю крупную победу в чемпионатах Украины
В матче с «Эпицентром» (5:0) «Шахтер» одержал рекордную для чемпионатов Украины 250-ю победу с крупным счетом. 160 раз, больше, чем кто-либо, горняки добивались успеха дома и 90 – в гостях. С разницей в три и более мяча оранжево-черные выигрывали у 45 команд элитного дивизиона. При этом наибольшее количество разгромов нанесли «Черноморцу» – 20, «Заре», «Карпатам» – по 18, «Ворскле», «Мариуполю» – по 15, «Арсеналу»/ЦСКА, запорожскому «Металлургу» – по 12 и «Таврии» – 10.
99 крупных викторий «Шахтер» отпраздновал с Мирчей Луческу, 43 – с Валерием Яремченко, 26 – с Паулу Фонсекой, 17 – с Виктором Прокопенко, 16 – с Луишем Каштру, 15 – с Марино Пушичем, 8 – с Игором Йовичевичем, 7 – с Роберто Де Дзерби, 5 – с Ардой Тураном, по 3 – с Анатолием Бышовцем, Невио Скалой и Берндом Шустером, 2 – с Валерием Рудаковым, по 1 – с Патриком ван Леувеном, Владимиром Сальковым и Дарио Срной.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы Шахтера в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
18.03.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Нива В
|
5:0 (д)
|
50-я
|
26.05.2000
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Ворскла
|
3:0 (г)
|
100-я
|
15.03.2008
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Металлист
|
4:1 (д)
|
150-я
|
05.04.2014
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
200-я
|
01.09.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Олимпик
|
4:0 (г)
|
250-я
|
14.12.2025
|
Арда ТУРАН
|
Эпицентр
|
5:0 (д)
