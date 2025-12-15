Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
10 матчей Ротаня и потенциальные новички. Известен план Полесья на зиму

Команда будет работать в Испании

ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» 15 января после возвращения из отпуска отправятся на испанский этап подготовки.

В течение месяца подопечные Руслана Ротаня планируют сыграть десять контрольных матчей, некоторые из них состоятся по два в один день: утром и вечером.

По имеющейся информации, среди спарринг-партнеров преимущественно будут команды из скандинавских стран и не исключены представители МЛС.

Ожидается, что в расположении Полесья в Испании будет находиться 27 футболистов, среди которых возможны и новички.

Полесье занимает третье место в чемпионате, набрав 30 очков, а поединок 17-го тура проведут с «Колосом» (базовая дата – 21 февраля).

Полесье Житомир инсайд Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
