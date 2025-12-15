Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» вернутся из отпуска 11 января и после медосмотра 13 января отправятся на сбор в Турцию.

По имеющейся информации, на зарубежном этапе подготовки подопечные Виктора Скрипника проведут 7-8 спаррингов и вернутся в Украину за неделю до поединка 17 тура УПЛ с «Кудровкой» (базовая дата – 21 февраля).

Между тем, лидеры «Зари» Филипп Будковский и Роман Вантух близки к пролонгации контрактов, которые завершаются 30 июня 2026 года.

Ожидается, что на просмотр в Турцию приедет 4-5 потенциальных новичков, в основном из африканских стран. Луганчане заинтересованы в приглашении мобильных фланговых игроков.

Сейчас в активе футболистов «Зари» 23 очка и они занимают восьмое место в чемпионате.