Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
  4. Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:40
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков

Команда будет готовиться в Турции

ФК Заря. Филипп Будковский

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» вернутся из отпуска 11 января и после медосмотра 13 января отправятся на сбор в Турцию.

По имеющейся информации, на зарубежном этапе подготовки подопечные Виктора Скрипника проведут 7-8 спаррингов и вернутся в Украину за неделю до поединка 17 тура УПЛ с «Кудровкой» (базовая дата – 21 февраля).

Между тем, лидеры «Зари» Филипп Будковский и Роман Вантух близки к пролонгации контрактов, которые завершаются 30 июня 2026 года.

Ожидается, что на просмотр в Турцию приедет 4-5 потенциальных новичков, в основном из африканских стран. Луганчане заинтересованы в приглашении мобильных фланговых игроков.

Сейчас в активе футболистов «Зари» 23 очка и они занимают восьмое место в чемпионате.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
