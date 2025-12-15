Динамо забило 50-й мяч Вересу в чемпионатах Украины

Гол 21-летнего сенегальского защитника Алиу Тиаре стал 50-м для «Динамо» во встречах с «Вересом» в чемпионатах Украины. 30 мячей (с учетом гола Андрея Ярмоленко) динамовцы забили красно-черным дома и 21 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 28 игроков киевлян. При этом чаще других поражали ворота ровенчан Виктор Цыганков - 4 раза, Денис Гармаш, Сергей Мизин и Павел Шкапенко - по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в матчах с Вересом в чемпионатах Украины