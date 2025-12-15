Динамо забило 50-й мяч Вересу в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Алиу Тиаре
Гол 21-летнего сенегальского защитника Алиу Тиаре стал 50-м для «Динамо» во встречах с «Вересом» в чемпионатах Украины. 30 мячей (с учетом гола Андрея Ярмоленко) динамовцы забили красно-черным дома и 21 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 28 игроков киевлян. При этом чаще других поражали ворота ровенчан Виктор Цыганков - 4 раза, Денис Гармаш, Сергей Мизин и Павел Шкапенко - по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Динамо в матчах с Вересом в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
11.10.1992
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
25’ (1:0)
|
3:1 (г)
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
10-й
|
11.09.1993
|
Павел ШКАПЕНКО
|
15’ (1:0)
|
2:1 (д)
|
Святослав СИРОТА
|
20-й
|
04.05.1995
|
Павел ШКАПЕНКО
|
45’ (4:0)
|
7:0 (д)
|
Михаил БУРЧ
|
30-й
|
01.08.2021
|
Денис ПОПОВ
|
4’ (1:0)
|
4:0 (д)
|
Богдан КОГУТ
|
40-й
|
29.05.2023
|
Назар ВОЛОШИН
|
90+3’ (3:0)
|
3:0 (д)
|
Богдан КОГУТ
|
50-й
|
14.12.2025
|
Алиу ТИАРЕ
|
20’ (2:0)
|
3:0 (д)
|
Валентин ГОРОХ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 15 декабря и начнется в 21:45 по Киеву
Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре