Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:26 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:34
Динамо забило 50-й мяч Вересу в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Алиу Тиаре

ФК Динамо

Гол 21-летнего сенегальского защитника Алиу Тиаре стал 50-м для «Динамо» во встречах с «Вересом» в чемпионатах Украины. 30 мячей (с учетом гола Андрея Ярмоленко) динамовцы забили красно-черным дома и 21 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 28 игроков киевлян. При этом чаще других поражали ворота ровенчан Виктор Цыганков - 4 раза, Денис Гармаш, Сергей Мизин и Павел Шкапенко - по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в матчах с Вересом в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь

1-й

11.10.1992

Олег ЛУЖНЫЙ

25’ (1:0)

3:1 (г)

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

10-й

11.09.1993

Павел ШКАПЕНКО

15’ (1:0)

2:1 (д)

Святослав СИРОТА

20-й

04.05.1995

Павел ШКАПЕНКО

45’ (4:0)

7:0 (д)

Михаил БУРЧ

30-й

01.08.2021

Денис ПОПОВ

4’ (1:0)

4:0 (д)

Богдан КОГУТ

40-й

29.05.2023

Назар ВОЛОШИН

90+3’ (3:0)

3:0 (д)

Богдан КОГУТ

50-й

14.12.2025

Алиу ТИАРЕ

20’ (2:0)

3:0 (д)

Валентин ГОРОХ

цифры и факты Алиу Тиаре Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
