Гуцуляк, забив Карпатам, отпраздновал двойной голевой юбилей

В матче с «Карпатами» (3:2) 27-летний полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк забил 55-й мяч в карьере, в том числе 50-й на клубном уровне. 47 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 20 мячей Алексей забил за «Днепр-1», 15 - за «Полесье», 13 – за «Карпаты», 5 - за национальную сборную и 2 – за «Десну».

Рубеж «55» Гуцуляк покорил через 10 лет 21 день после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

55 голов в карьере Алексея Гуцуляка

Сезон Клуб Гуцуляка ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2015/16 Карпаты 2 - - - 2 2016/17 Карпаты 3 - - - 3 2017/18 Карпаты 1 - - - 1 2018/19 Карпаты 4 1 - - 5 2019/20 Карпаты 2 - - - 2 2020/21 Десна 2 - - - 2 2021/22 Днепр-1 4 - - - 4 2022/23 Днепр-1 7 - - - 7 2023/24 Днепр-1 9 - - - 9 2024/25 Полесье 11 1 - 2 14 2025/26 Полесье 2 - 1 3 6 Итого 47 2 1 5 55

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.