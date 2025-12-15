Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гуцуляк, забив Карпатам, отпраздновал двойной голевой юбилей
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:11 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:25
122
0

Гуцуляк, забив Карпатам, отпраздновал двойной голевой юбилей

27-летний хавбек житомирян забил 55-й мяч в карьере, в том числе 50-й на клубном уровне

15 декабря 2025, 13:11 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:25
122
0
Гуцуляк, забив Карпатам, отпраздновал двойной голевой юбилей
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк (слева)

В матче с «Карпатами» (3:2) 27-летний полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк забил 55-й мяч в карьере, в том числе 50-й на клубном уровне. 47 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 20 мячей Алексей забил за «Днепр-1», 15 - за «Полесье», 13 – за «Карпаты», 5 - за национальную сборную и 2 – за «Десну».

Рубеж «55» Гуцуляк покорил через 10 лет 21 день после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

55 голов в карьере Алексея Гуцуляка

Сезон

Клуб Гуцуляка

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2015/16

Карпаты

2

-

-

-

2

2016/17

Карпаты

3

-

-

-

3

2017/18

Карпаты

1

-

-

-

1

2018/19

Карпаты

4

1

-

-

5

2019/20

Карпаты

2

-

-

-

2

2020/21

Десна

2

-

-

-

2

2021/22

Днепр-1

4

-

-

-

4

2022/23

Днепр-1

7

-

-

-

7

2023/24

Днепр-1

9

-

-

-

9

2024/25

Полесье

11

1

-

2

14

2025/26

Полесье

2

-

1

3

6

Итого

47

2

1

5

55

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Костюк отпраздновал разгромную победу во главе Динамо в третьем матче
Динамо забило 50-й мяч Вересу в чемпионатах Украины
цифры и факты Украинская Премьер-лига Алексей Гуцуляк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Француза хотел купить «Аль-Хиляль»

САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15 декабря 2025, 09:38 0
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»

Бывший тренер – о Стрельцове

ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15.12.2025, 02:25
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Так работает рынок. Тренер ЛНЗ объяснил трансфер Оба в Шахтер
Футбол | 15.12.2025, 13:38
Так работает рынок. Тренер ЛНЗ объяснил трансфер Оба в Шахтер
Так работает рынок. Тренер ЛНЗ объяснил трансфер Оба в Шахтер
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Футбол | 15.12.2025, 13:25
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем