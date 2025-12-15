Гуцуляк, забив Карпатам, отпраздновал двойной голевой юбилей
27-летний хавбек житомирян забил 55-й мяч в карьере, в том числе 50-й на клубном уровне
В матче с «Карпатами» (3:2) 27-летний полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк забил 55-й мяч в карьере, в том числе 50-й на клубном уровне. 47 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 20 мячей Алексей забил за «Днепр-1», 15 - за «Полесье», 13 – за «Карпаты», 5 - за национальную сборную и 2 – за «Десну».
Рубеж «55» Гуцуляк покорил через 10 лет 21 день после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отметил 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
55 голов в карьере Алексея Гуцуляка
|
Сезон
|
Клуб Гуцуляка
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2015/16
|
Карпаты
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2016/17
|
Карпаты
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2017/18
|
Карпаты
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2018/19
|
Карпаты
|
4
|
1
|
-
|
-
|
5
|
2019/20
|
Карпаты
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2020/21
|
Десна
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2021/22
|
Днепр-1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
2022/23
|
Днепр-1
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
2023/24
|
Днепр-1
|
9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
2024/25
|
Полесье
|
11
|
1
|
-
|
2
|
14
|
2025/26
|
Полесье
|
2
|
-
|
1
|
3
|
6
|
Итого
|
|
47
|
2
|
1
|
5
|
55
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француза хотел купить «Аль-Хиляль»
Бывший тренер – о Стрельцове