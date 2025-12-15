Топ-менеджер клуба УПЛ: «На нас оказывается серьезное давление»

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

– В медиа происходит максимальное давление на наш клуб. Почему-то всех задело слово «логистика». Но это не о километрах. У нас есть четкий план работы и подготовки. Ни один из представителей клуба ни разу не сказал, что мы не готовы играть. Но не менеджеры Металлиста 1925 года будут указывать нам, когда и с кем играть.

У Уэсли, например, была на понедельник запланирована операция. Мы об этом не говорим. О спортивном принципе нас упрекают? Ок! У Весли не должен был готовиться к игре вообще, потому что он месяц на уколах. Мы обратились к Металлисту 1925 с просьбой разрешить включить в заявку Сергея Стеня и Игната Пушкуцу. Согласно контрактным обязательствам между клубами, они не могли играть против харьковчан. Я обратился за таким разрешением. Прямо в заявку включить! Но мы получили категоричный отказ. Коробки по U19 позволили сыграть. Вот вам спортивный принцип, – сказал Габовда.

Ранее свое мнение по поводу сорванного матча в Житомире высказал президент ровенского Вереса Иван Надеин.