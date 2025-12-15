Топ-менеджер клуба УПЛ: «На нас оказывается серьезное давление»
Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ
Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.
– В медиа происходит максимальное давление на наш клуб. Почему-то всех задело слово «логистика». Но это не о километрах. У нас есть четкий план работы и подготовки. Ни один из представителей клуба ни разу не сказал, что мы не готовы играть. Но не менеджеры Металлиста 1925 года будут указывать нам, когда и с кем играть.
У Уэсли, например, была на понедельник запланирована операция. Мы об этом не говорим. О спортивном принципе нас упрекают? Ок! У Весли не должен был готовиться к игре вообще, потому что он месяц на уколах. Мы обратились к Металлисту 1925 с просьбой разрешить включить в заявку Сергея Стеня и Игната Пушкуцу. Согласно контрактным обязательствам между клубами, они не могли играть против харьковчан. Я обратился за таким разрешением. Прямо в заявку включить! Но мы получили категоричный отказ. Коробки по U19 позволили сыграть. Вот вам спортивный принцип, – сказал Габовда.
Ранее свое мнение по поводу сорванного матча в Житомире высказал президент ровенского Вереса Иван Надеин.
