Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ

Коул Палмер забил 39-й гол за Челси в АПЛ.

Произошло это в матче 16-го тура, в котором лондонцы дома победили Эвертон со счетом 2:0.

Забитый мяч в этой игре позволил Палмеру обойти Николя Анелька (38) и выйти на 9-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.

Теперь только 2 гола отделяют англичанина от Джона Терри (41), который на данный момент находится на 8-м месте.

Лучшим бомбардиром Челси в АПЛ является Фрэнк Лэмпард, в активе которого 147 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры Челси в АПЛ