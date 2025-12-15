Англия15 декабря 2025, 10:36 | Обновлено 15 декабря 2025, 10:42
Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ
Кто входит в топ-10 данного рейтинга лондонцев в Премьер-лиге?
15 декабря 2025, 10:36 | Обновлено 15 декабря 2025, 10:42
Коул Палмер забил 39-й гол за Челси в АПЛ.
Произошло это в матче 16-го тура, в котором лондонцы дома победили Эвертон со счетом 2:0.
Забитый мяч в этой игре позволил Палмеру обойти Николя Анелька (38) и выйти на 9-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.
Теперь только 2 гола отделяют англичанина от Джона Терри (41), который на данный момент находится на 8-м месте.
Лучшим бомбардиром Челси в АПЛ является Фрэнк Лэмпард, в активе которого 147 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры Челси в АПЛ
- 147 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 85 – Эден Азар (Бельгия)
- 69 – Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды)
- 59 – Джанфранко Дзола (Италия)
- 54 – Эйдур Гудьонсен (Исландия)
- 52 – Диего Коста (Испания)
- 41 – Джон Терри (Англия)
- 39 – Коул Палмер (Англия)
- 38 – Николя Анелька (Франция)
