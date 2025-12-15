Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ
15 декабря 2025, 10:36
Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ

Кто входит в топ-10 данного рейтинга лондонцев в Премьер-лиге?

Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Коул Палмер забил 39-й гол за Челси в АПЛ.

Произошло это в матче 16-го тура, в котором лондонцы дома победили Эвертон со счетом 2:0.

Забитый мяч в этой игре позволил Палмеру обойти Николя Анелька (38) и выйти на 9-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.

Теперь только 2 гола отделяют англичанина от Джона Терри (41), который на данный момент находится на 8-м месте.

Лучшим бомбардиром Челси в АПЛ является Фрэнк Лэмпард, в активе которого 147 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры Челси в АПЛ

  • 147 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 85 – Эден Азар (Бельгия)
  • 69 – Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды)
  • 59 – Джанфранко Дзола (Италия)
  • 54 – Эйдур Гудьонсен (Исландия)
  • 52 – Диего Коста (Испания)
  • 41 – Джон Терри (Англия)
  • 39 – Коул Палмер (Англия)
  • 38 – Николя Анелька (Франция)
Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
