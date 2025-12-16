Европейский гранд нацелился на футболиста Шахтера

Нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание клубов из топ-чемпионатов Европы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, интерес к бразильскому форварду проявляет дортмундская «Боруссия». Пока речь идет только о неформальных запросах без официальных предложений, однако сам факт заинтересованности свидетельствует о высокой оценке потенциала игрока.

Элиас присоединился к «горнякам» менее года назад, но уже успел стать заметной фигурой в атаке команды. В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отличился 12 забитыми мячами и сделал 4 результативные передачи.