  4. «Следили с начала сезона». Туран высказался о новом трансфере Шахтера
15 декабря 2025, 05:02 | Обновлено 15 декабря 2025, 05:03
«Следили с начала сезона». Туран высказался о новом трансфере Шахтера

Турецкий специалист прокомментировал переход Проспера Оба

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался о подписании «горняками» нигерийского форварда Проспера Оба, который перешел из ЛНЗ:

– Сегодня объявили о трансфере, к вам присоединился Проспер Оба из ЛНЗ. Как оцениваете этого игрока, на какие сильные стороны обращали внимание, принимая его? И можно ли это считать неким ослаблением главного конкурента?

– Прежде всего хочу отметить, что Проспер Оба – очень сильный технически и также отличный спринтер. И что очень важно – его умение хорошо защищать мяч, коллективно вступать именно в защитные действия. Мы следили за ним с начала сезона, поэтому это никоим образом не было связано с нашей личной встречей. И мы объявили о трансфере официально сегодня, однако конкретные разговоры об этом переходе начались еще месяц назад.

Я не считаю, что таким образом мы пытались ослабить нашего основного на данный момент конкурента, поскольку когда три месяца назад мы продавали Судакова, то никто нас не спрашивал, ослабили ли они команду «Шахтера». И, опять же, если рассматривать логику событий, то два месяца назад нашими основными конкурентами считались «Полесье» и «Динамо». Поэтому, да, безусловно, мне очень нравится тот боевой дух, характер, который проявило ЛНЗ в целом как команда и Проспер Оба в том матче против нас, но я в той же степени считаю этот вопрос проявлением неуважения по отношению к самому футболисту.

трансферы трансферы УПЛ Проспер Оба Арда Туран Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
