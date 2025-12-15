Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо прокомментировал внутреннюю атмосферу после эпизода с Винисиусом
Испания
15 декабря 2025, 04:40 |
278
0

Алонсо прокомментировал внутреннюю атмосферу после эпизода с Винисиусом

Тренер Реала - о важности командного единства

15 декабря 2025, 04:40 |
278
0
Алонсо прокомментировал внутреннюю атмосферу после эпизода с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Хави Алонсо рассказал о важности командного единства после победы над «Алавесом» в 16-м туре Ла Лиги (2:1).

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор после передачи на победный гол Родриго подошел к Алонсо и обнял его. Ранее сообщалось о конфликте бразильца с тренером.

«Мы сосредоточены на собственной игре и готовимся к матчам каждые три дня. Я отдаю должное победе, особенно учитывая отсутствие многих игроков. Вальдепеньяс дебютировал, и я поздравляю его с дебютом и с игрой.

Мы все работаем вместе. Нужно сохранить набранный ход – одного матча недостаточно. Впереди еще долгий путь, и мы должны это сохранить.

Мы действуем командно, команда сыграла очень хорошо. Единство – это фундамент, и только постоянная целостность принесет желаемые улучшения», – сказал Алонсо.

По теме:
Педри переписал историю Барселоны: рекорд Месси побит
АЛОНСО – о матче Реала: «Я не понимаю, почему VAR не сработал»
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Хаби Алонсо Реал Мадрид Винисиус Жуниор Алавес Алавес - Реал Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Футбол | 15 декабря 2025, 03:02 0
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо

Красничи заинтересовал команду Буткевича

У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14 декабря 2025, 08:52 3
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика

Промоутер Сиеста сообщил, что у Мурата была травма плеча

Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Футбол | 14.12.2025, 20:32
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 5
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
14.12.2025, 06:05
Бокс
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем