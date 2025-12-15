Алонсо прокомментировал внутреннюю атмосферу после эпизода с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Хави Алонсо рассказал о важности командного единства после победы над «Алавесом» в 16-м туре Ла Лиги (2:1).

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор после передачи на победный гол Родриго подошел к Алонсо и обнял его. Ранее сообщалось о конфликте бразильца с тренером.

«Мы сосредоточены на собственной игре и готовимся к матчам каждые три дня. Я отдаю должное победе, особенно учитывая отсутствие многих игроков. Вальдепеньяс дебютировал, и я поздравляю его с дебютом и с игрой.

Мы все работаем вместе. Нужно сохранить набранный ход – одного матча недостаточно. Впереди еще долгий путь, и мы должны это сохранить.

Мы действуем командно, команда сыграла очень хорошо. Единство – это фундамент, и только постоянная целостность принесет желаемые улучшения», – сказал Алонсо.