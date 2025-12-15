Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Компани раскритиковал Баварию после ничьей с Майнцом
Германия
15 декабря 2025, 02:39 |
Тренер мюнхенцев заявил, что команда не полностью реализовала свои моменты

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил, что команда не до конца использовала свои моменты в матче с «Майнцем» (2:2) в Бундеслиге.

«Майнц» очень хорошо воспользовался своими шансами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои возможности, мы создали много моментов, но не реализовали их.

Хочу быть объективным. Если бы мы не создавали моменты – это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику – тоже плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно и пропустили на два мяча больше, чем следовало.

Поздравляю соперника – для них это отличный результат. Но честно говоря, если оглянуться на игру и наши моменты, в другой день мы могли бы забить еще 3–4 гола», – сказал Компани.

Бавария Бундеслига Венсан Компани Майнц Гарри Кейн
Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
