Компани раскритиковал Баварию после ничьей с Майнцом
Тренер мюнхенцев заявил, что команда не полностью реализовала свои моменты
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил, что команда не до конца использовала свои моменты в матче с «Майнцем» (2:2) в Бундеслиге.
«Майнц» очень хорошо воспользовался своими шансами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои возможности, мы создали много моментов, но не реализовали их.
Хочу быть объективным. Если бы мы не создавали моменты – это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику – тоже плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно и пропустили на два мяча больше, чем следовало.
Поздравляю соперника – для них это отличный результат. Но честно говоря, если оглянуться на игру и наши моменты, в другой день мы могли бы забить еще 3–4 гола», – сказал Компани.
