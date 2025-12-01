Хенесс раскрыл секрет: кто из топ-тренеров посоветовал Баварии Компани?
Почетный президент мюнхенцев - о назначение Венсана
Ули Хенесс вспомнил, как «Баварию» критиковали за назначение Венсана Компани главным тренером.
«Я должен отдать должное Максу Эберлю, – именно он представил кандидатуру Компани и успешно договорился о его переходе.
Не стоит забывать: до этого момента он тренировал только «Бернли». Он смог вывести команду в высшую лигу, но в тот год, когда мы его подписали, команда снова вылетела. Весь футбольный мир задавался вопросом: как может «Бавария» приглашать такого тренера?
Но Макс внимательно все изучил, а мы с Румменигге потом позвонили Гвардиоле, за которого Венсан играл десять лет. Пеп сказал: «Берите не задумываясь». Именно так мы и поступили», – заявил почетный президент «Баварии».
Ранее сообщалось, что Венсан Компани провел 75 матчей во главе «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей опубликовал новое фото в Инстаграме
Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии