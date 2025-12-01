Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Хенесс раскрыл секрет: кто из топ-тренеров посоветовал Баварии Компани?

Почетный президент мюнхенцев - о назначение Венсана

01 декабря 2025, 03:45 |
14
0
Хенесс раскрыл секрет: кто из топ-тренеров посоветовал Баварии Компани?
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Ули Хенесс вспомнил, как «Баварию» критиковали за назначение Венсана Компани главным тренером.

«Я должен отдать должное Максу Эберлю, – именно он представил кандидатуру Компани и успешно договорился о его переходе.

Не стоит забывать: до этого момента он тренировал только «Бернли». Он смог вывести команду в высшую лигу, но в тот год, когда мы его подписали, команда снова вылетела. Весь футбольный мир задавался вопросом: как может «Бавария» приглашать такого тренера?

Но Макс внимательно все изучил, а мы с Румменигге потом позвонили Гвардиоле, за которого Венсан играл десять лет. Пеп сказал: «Берите не задумываясь». Именно так мы и поступили», – заявил почетный президент «Баварии».

Ранее сообщалось, что Венсан Компани провел 75 матчей во главе «Баварии».

Венсан Компани Ули Хенесс Бавария Пеп Гвардиола Бундеслига
Михаил Олексиенко Источник: Bild
