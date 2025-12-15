Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 декабря 2025, 00:05 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:16
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь

Кристина Яремчук продолжает привлекать внимание

Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала новый пост в Instagram, который сразу привлек внимание подписчиков.

На серии студийных снимков Кристина позирует в нежном, но при этом сексуальном образе, подчеркивая фигуру и женственность.

Публикация быстро собрала сотни лайков и множество комментариев. Пользователи активно восхищаются внешностью Кристины, называя ее стильной, эффектной и очень привлекательной.

Кристина Яремчук регулярно делится яркими образами в соцсетях, и любит привлекать внимание.

Максим Лапченко
