ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь
Кристина Яремчук продолжает привлекать внимание
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала новый пост в Instagram, который сразу привлек внимание подписчиков.
На серии студийных снимков Кристина позирует в нежном, но при этом сексуальном образе, подчеркивая фигуру и женственность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация быстро собрала сотни лайков и множество комментариев. Пользователи активно восхищаются внешностью Кристины, называя ее стильной, эффектной и очень привлекательной.
Кристина Яремчук регулярно делится яркими образами в соцсетях, и любит привлекать внимание.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов
Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене