ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала новый пост в Instagram, который сразу привлек внимание подписчиков.

На серии студийных снимков Кристина позирует в нежном, но при этом сексуальном образе, подчеркивая фигуру и женственность.

Публикация быстро собрала сотни лайков и множество комментариев. Пользователи активно восхищаются внешностью Кристины, называя ее стильной, эффектной и очень привлекательной.

Кристина Яремчук регулярно делится яркими образами в соцсетях, и любит привлекать внимание.