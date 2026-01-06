ФОТО. Самая сексуальная футболистка разделась и показала красоту

Футболистка «Комо» Алиша Леманн выложила в Instagram свежую серию снимков, подписав публикацию одним словом – Dump. Фото быстро разлетелись по соцсетям и собрали сотни тысяч лайков.

Что означает «Dump»? В Instagram это сленг для фото-дампа – подборки разрозненных кадров без единой темы: моменты отдыха, повседневной жизни или просто удачные снимки.

На новых фото Леманн подчеркивает отличную физическую форму, уверенность и сексуальность – качества, благодаря которым е часто называют одной из самых сексуальных футболисток мира.

При этом Алиша остается профессиональной спортсменкой: она выступает за итальянский «Комо», совмещая футбольную карьеру с активной медийной жизнью.