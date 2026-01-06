Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая сексуальная футболистка разделась и показала красоту
Другие новости
06 января 2026, 00:17 | Обновлено 06 января 2026, 00:41
579
0

ФОТО. Самая сексуальная футболистка разделась и показала красоту

Алиша Леманн поделилась свежими снимками из своей жизни

06 января 2026, 00:17 | Обновлено 06 января 2026, 00:41
579
0
ФОТО. Самая сексуальная футболистка разделась и показала красоту
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Комо» Алиша Леманн выложила в Instagram свежую серию снимков, подписав публикацию одним словом – Dump. Фото быстро разлетелись по соцсетям и собрали сотни тысяч лайков.

Что означает «Dump»? В Instagram это сленг для фото-дампа – подборки разрозненных кадров без единой темы: моменты отдыха, повседневной жизни или просто удачные снимки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На новых фото Леманн подчеркивает отличную физическую форму, уверенность и сексуальность – качества, благодаря которым е часто называют одной из самых сексуальных футболисток мира.

При этом Алиша остается профессиональной спортсменкой: она выступает за итальянский «Комо», совмещая футбольную карьеру с активной медийной жизнью.

По теме:
ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки
ФОТО. Футболист спас свою девушку из пожара, но сейчас находится в больнице
ФОТО. Grok раздел жену звездного футболиста – скандал и 2,1 млн просмотров
фото девушки lifestyle Алиша Леманн
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Футбол | 05 января 2026, 18:06 5
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча

Вильфрид Нанси покинул «Селтик»

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу

Золото завоюет европейская сборная

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Бокс | 05.01.2026, 05:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
Футбол | 05.01.2026, 22:02
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем