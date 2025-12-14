Судаков и Трубин – в основе? Известный состав Бенфики на матч в Португалии

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Португалия
14 декабря 2025, 19:19 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:20
«Орлам» придется провести поединок против «Морейренсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

14 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Португалии между клубами «Морейренсе» и «Бенфика».

Местом проведения футбольного поединка станет арена «Парки Жоаким Алмейда Фрейташ» в городе Морейра де Конегуш.

С первых минут в стартовом составе «Бенфики» выйдут два украинских футболиста – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч против «Морейренсе»

Георгий Судаков Анатолий Трубин Бенфика Морейренсе стартовые составы чемпионат Португалии по футболу
