14 декабря на Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ пройдет матч 14-го тура Примейры Португалии, в котором Морейренсе встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Морейренсе

Команда - достаточно типичный середняк. Да, у нее в активе есть полноценный трофей, выигранный в 2017-м году Кубок Лиги. Но уже после этого был вылет во второй дивизион. Оттуда вернулись в 2023-м, и закрепились в Примейре. Так, прошлый сезон закончили, выиграв и сыграв вничью по десять раз. С 40 очками получилось занять десятое место в итоговой таблице.

Сейчас можно отметить прогресс, не такой уж и резкий, но все-таки заметный. Позади тринадцать туров, и клуб выиграл почти половину из них, шесть. Могли добиться успеха и с Эшторилом, впрочем, уступая 1:3, успели за последние пол часа вырвать ничью. И с 20 очками теперь фактически делят шестую позицию с еще одним выстрелившим проектом, Фамаликаном.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне пытался отобрать лидерство у соседа, Спортинга. И в первом из турниров, Кубке Лиги, зимой преуспел - в финале Трубин выиграл серию пенальти в дерби. Но потом все равно соперники сделали золотой дубль, в обоих случаях оставив за спиной вечного врага. Тем не менее, тогда тренера не трогали, и, казалось, правильно. После каникул взяли Суперкубок, и побеждали и в Примейре, и в квалификации Лиги чемпионов. Но первая же явная осечка, безвольные 2:3 с Карабахом - и наставник сменился.

Не исключено, что руководство команды просто не могло устоять от искушения вернуть в Лиссабон Моуринью (хотя его же уволило из Фенербахче, выиграв летом в квалификации). Но пока что к Жозе все больше вопросов. Только к зиме у Судакова и компании с ним начало получаться в Лиге чемпионов - особенно с Наполи. А на внутренней арене еще и от Порту гранд отстает.

Статистика личных встреч

Лиссабонский гранд не проигрывает с 2018-го года. Но четырежды в шести крайних очных поединках были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гостей. Они обязаны брать максимум - ставим на выездной успех с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).