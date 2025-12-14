Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Морейренсе
14.12.2025 20:00 - : -
Бенфика
Португалия
14 декабря 2025, 17:45 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:46
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 14 декабря в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ пройдет матч 14-го тура Примейры Португалии, в котором Морейренсе встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Морейренсе

Команда - достаточно типичный середняк. Да, у нее в активе есть полноценный трофей, выигранный в 2017-м году Кубок Лиги. Но уже после этого был вылет во второй дивизион. Оттуда вернулись в 2023-м, и закрепились в Примейре. Так, прошлый сезон закончили, выиграв и сыграв вничью по десять раз. С 40 очками получилось занять десятое место в итоговой таблице.

Сейчас можно отметить прогресс, не такой уж и резкий, но все-таки заметный. Позади тринадцать туров, и клуб выиграл почти половину из них, шесть. Могли добиться успеха и с Эшторилом, впрочем, уступая 1:3, успели за последние пол часа вырвать ничью. И с 20 очками теперь фактически делят шестую позицию с еще одним выстрелившим проектом, Фамаликаном.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне пытался отобрать лидерство у соседа, Спортинга. И в первом из турниров, Кубке Лиги, зимой преуспел - в финале Трубин выиграл серию пенальти в дерби. Но потом все равно соперники сделали золотой дубль, в обоих случаях оставив за спиной вечного врага. Тем не менее, тогда тренера не трогали, и, казалось, правильно. После каникул взяли Суперкубок, и побеждали и в Примейре, и в квалификации Лиги чемпионов. Но первая же явная осечка, безвольные 2:3 с Карабахом - и наставник сменился.

Не исключено, что руководство команды просто не могло устоять от искушения вернуть в Лиссабон Моуринью (хотя его же уволило из Фенербахче, выиграв летом в квалификации). Но пока что к Жозе все больше вопросов. Только к зиме у Судакова и компании с ним начало получаться в Лиге чемпионов - особенно с Наполи. А на внутренней арене еще и от Порту гранд отстает.

Статистика личных встреч

Лиссабонский гранд не проигрывает с 2018-го года. Но четырежды в шести крайних очных поединках были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гостей. Они обязаны брать максимум - ставим на выездной успех с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Фора Бенфики (-1) 1.60
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
