Украина. Премьер лига15 декабря 2025, 14:40
Металлист 1925 хочет хавбека Динамо. Игрок недоступен для трансфера
Коротун подтвердил, что клубу все еще интересен Яцык
Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал, что клубу все еще интересен полузащитник Динамо Александр Яцык, но харьковчанам дали понять, что игрок сейчас недоступен для трансфера.
«Нам всегда нравился Яцык, мы этого не скрываем. Однако на этот момент мы знаем, что Александр недоступен для трансфера», – сказал Коротун.
В нынешнем сезоне 22-летний Яцык провел 15 матчей и забил два матча.
Контракт игрока с киевским клубом истекает летом 2028 года.
