Тренер ЛНЗ высказался о борьбе с Шахтером за титул УПЛ
Пономарев остается реалистом
Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отметил, что зимнее чемпионство в УПЛ не значит, что команда сможет бороться с Шахтером на дистанции всего чемпионата.
«Шахтер купил Оба и ослабил конкурента? Я так не думаю. Нужно оставаться реалистами. Мы доказали, что можем конкурировать, но возможности Шахтера и ЛНЗ разные, и мы видим, как они работают на трансферном рынке, какие суммы».
Наша задача – выигрывать каждый матч в УПЛ. Станем тогда чемпионами? Мы не откажемся стать чемпионами, конечно, но будем реалистами», – сказал Пономарев.
ЛНЗ ушел на перерыв на первой позиции, опережая Шахтер по дополнительным показателям.
