Тренер ЛНЗ высказался о борьбе с Шахтером за титул УПЛ

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отметил, что зимнее чемпионство в УПЛ не значит, что команда сможет бороться с Шахтером на дистанции всего чемпионата.

«Шахтер купил Оба и ослабил конкурента? Я так не думаю. Нужно оставаться реалистами. Мы доказали, что можем конкурировать, но возможности Шахтера и ЛНЗ разные, и мы видим, как они работают на трансферном рынке, какие суммы».

Наша задача – выигрывать каждый матч в УПЛ. Станем тогда чемпионами? Мы не откажемся стать чемпионами, конечно, но будем реалистами», – сказал Пономарев.

ЛНЗ ушел на перерыв на первой позиции, опережая Шахтер по дополнительным показателям.