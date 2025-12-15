Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ЛНЗ высказался о борьбе с Шахтером за титул УПЛ
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 16:15 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:48
418
0

Тренер ЛНЗ высказался о борьбе с Шахтером за титул УПЛ

Пономарев остается реалистом

15 декабря 2025, 16:15 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:48
418
0
Тренер ЛНЗ высказался о борьбе с Шахтером за титул УПЛ
ФК ЛНЗ

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отметил, что зимнее чемпионство в УПЛ не значит, что команда сможет бороться с Шахтером на дистанции всего чемпионата.

«Шахтер купил Оба и ослабил конкурента? Я так не думаю. Нужно оставаться реалистами. Мы доказали, что можем конкурировать, но возможности Шахтера и ЛНЗ разные, и мы видим, как они работают на трансферном рынке, какие суммы».

Наша задача – выигрывать каждый матч в УПЛ. Станем тогда чемпионами? Мы не откажемся стать чемпионами, конечно, но будем реалистами», – сказал Пономарев.

ЛНЗ ушел на перерыв на первой позиции, опережая Шахтер по дополнительным показателям.

По теме:
Двери в раздевалке. Вице-президент Металлиста 1925 извинился перед Оболонью
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Клуб УПЛ активировал клаусулу в контракте лидера. И готов сразу продать
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: YouTube
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 19
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Футбол | 15 декабря 2025, 16:24 0
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15.12.2025, 09:38
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15.12.2025, 02:25
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Футбол | 15.12.2025, 13:08
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 83
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 18
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем