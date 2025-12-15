Алексей БЕЛИК: «Важно находиться на вершине турнирной таблицы»

В матче 16-го тура Национальной лиги U-19 юношеская команда «Шахтера» обыграла «Эпицентр» U-19 со счетом 6:0 и завершила первую часть сезона на первом месте турнирной таблицы. Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик прокомментировал результат матча, а также подытожил выступления команды в чемпионате.

– В заключительном матче 2025 года «Шахтер» U19 одержал разгромную победу над «Эпицентром» U-19. Какой оказалась эта игра и ожидали ли вы такого результата?

– Мы всегда ожидаем победы и того, что продемонстрируем ту игру, которую отрабатываем на тренировках. Сегодня, в принципе, так и произошло. Единственное, в первом тайме хотелось, чтобы команда была более содержательной в завершающей фазе атак. Несмотря на это, спасибо ребятам за игру. Это очень хороший матч, а во втором тайме мы исправили то, что недоработали в первой половине. Мне как тренеру всегда непросто, когда есть возможность выпустить футболистов на замену, ведь приходится думать, кого именно привлечь из-за ограничения в пять замен. Хочется предоставлять как можно больше игрового времени тем, кто имеет меньше минут на поле, поддерживать их. Безусловно, есть исполнители, которые непосредственно добиваются результата – забивают или, наоборот, не позволяют соперникам создавать моменты, но без игроков ротации, которые терпеливо ждут своего часа, это было бы невозможно. В этом компоненте важны выдержка и создание здоровой конкуренции, и рано или поздно каждый получит свой шанс. К примеру, сегодня дебютировал голкипер Владислав Чимпоеш, забитым мячом отметился Александр Черненький, который не так много получает игрового времени, однако своим трудом доказывает, что заслуживает возможности. К тому же молодые исполнители Александр Балакай и Артем Дериконь появились на поле, а Егор Онищук, который в начале сезона получил травму, после восстановления вернулся в игру и хорошо себя проявил.

– Владислав Чимпоеш дебютировал за юношескую команду «Шахтера» и несколько раз, особенно во втором тайме, спасал от пропущенного мяча. Как оцениваете его дебют?

– Владислав как минимум в одном моменте действительно нас спас, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы совсем не возникало моментов у наших ворот, но это сложно реализовать, ведь, когда соперник большими силами обороняется, всегда есть возможность для контратаки. К тому же, когда счет большой, наши игроки еще больше фокусируются на атаке, и после допущенных ошибок опасность может появляться у наших ворот. Для первого матча он сыграл очень уверенно и показал себя хорошо.

– Декабрь удался «Шахтеру» U-19: стопроцентный результат в трех матчах и статус лидера чемпионата. Насколько важен этот результат?

– Безусловно, важно иметь такой результат и находиться на вершине турнирной таблицы, опережая конкурентов. После перерыва на матчи сборных у нас действительно удачный отрезок, но не могу сказать, что до этого были какие-то неудачные поединки. В двух поражениях этого сезона нам немного не повезло. Да, в игре с «Полесьем» U-19 мы переигрывали соперника по голевым моментам: XG условно был около 4 у нас и 1,5 у соперника, то есть следует понимать, каким мог бы быть счет. Однако иногда бывает так, что из-за ошибок пропускаешь гол. То же самое касается матча с «Динамо» U-19, где, по моему мнению, мы играли хуже оппонента. К тому же в этих противостояниях оппоненты забивали нам в конце – в поединках, которые скорее должны были закончиться ничьей. Думаю, первая часть сезона удачная, и место в турнирной таблице это подтверждает. Впрочем, я подчеркнул подопечным, что это лишь промежуточный результат и впереди еще много работы.

– Что известно о ближайших планах и какие указания получила команда?

– Указание одно – немного отдохнуть от футбола и провести время с семьями. Через две недели игроки получат программу занятий, направленную на то, чтобы они не теряли форму и подошли в надлежащем состоянии к учебно-тренировочным сборам.