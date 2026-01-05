«Что ж ты делаешь?» Тренер Шахтера обратился к игроку, уехавшему за границу

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о диалоге с полузащитником Иваном Лосенко после того, как появились слухи о его переходе в канадский «Клуб де фут Монреаль»:

«Я стараюсь следить за всеми ребятами, с которыми работал. И могу сказать, что я никогда не слышал, чтобы Иван говорил о каких-то деньгах. Он всегда хотел просто играть в футбол – это его единственная цель. Думаю, у него правильно расставлены приоритеты.

Когда пошли слухи о переезде в MLS, я ему написал: «Ваня, что же ты делаешь? Ты такую тропу протопал из чемпионата Украины, из «Кудровки» в MLS, что сейчас мы выйдем из отпуска, и все ребята из «Шахтера» U-19 будут проситься в аренду в «Кудровку».