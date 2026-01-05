Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что ж ты делаешь?» Тренер Шахтера обратился к игроку, уехавшему за границу
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 21:10 |
1028
0

«Что ж ты делаешь?» Тренер Шахтера обратился к игроку, уехавшему за границу

Алексей Белик рассказал о диалоге с Иваном Лосенко

05 января 2026, 21:10 |
1028
0
«Что ж ты делаешь?» Тренер Шахтера обратился к игроку, уехавшему за границу
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о диалоге с полузащитником Иваном Лосенко после того, как появились слухи о его переходе в канадский «Клуб де фут Монреаль»:

«Я стараюсь следить за всеми ребятами, с которыми работал. И могу сказать, что я никогда не слышал, чтобы Иван говорил о каких-то деньгах. Он всегда хотел просто играть в футбол – это его единственная цель. Думаю, у него правильно расставлены приоритеты.

Когда пошли слухи о переезде в MLS, я ему написал: «Ваня, что же ты делаешь? Ты такую тропу протопал из чемпионата Украины, из «Кудровки» в MLS, что сейчас мы выйдем из отпуска, и все ребята из «Шахтера» U-19 будут проситься в аренду в «Кудровку».

По теме:
ЛЕОНЕНКО: «Динамо купило любителя. Суркису говорили, что он не нужен клубу»
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Алексей Белик Иван Лосенко Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Клуб де Фут Монреаль Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 6
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Футбол | 05.01.2026, 16:39
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05.01.2026, 07:55
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Футбол | 05.01.2026, 18:52
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем