  13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота
Португалия
14 декабря 2025, 22:28
13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота

Украинский голкипер «орлов» записал в свой актив очередной «сухой» матч

13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин в 13-й раз в сезоне во всех турнирах оставил свои ворота в неприкосновенности.

Произошло это в выездном поединке 14-го тура, в котором «орлы» победили Морейренсе со счетом 4:0.

Всего за 122 игры в составе Бенфики во всех турнирах в активе Трубина 51 матч без пропущенных мячей.

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику

  • 122 матча (72 – Примейра, 28 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)

51 матч без пропущенных мячей:

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 13
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
andre_lui
Гарна статистика. Вражає
