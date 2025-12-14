Португалия14 декабря 2025, 22:28 |
13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота
Украинский голкипер «орлов» записал в свой актив очередной «сухой» матч
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин в 13-й раз в сезоне во всех турнирах оставил свои ворота в неприкосновенности.
Произошло это в выездном поединке 14-го тура, в котором «орлы» победили Морейренсе со счетом 4:0.
Всего за 122 игры в составе Бенфики во всех турнирах в активе Трубина 51 матч без пропущенных мячей.
Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику
- 122 матча (72 – Примейра, 28 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
51 матч без пропущенных мячей:
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 13
Гарна статистика. Вражає
