13-й в сезоне и 51-й за Бенфику. Трубин снова сохранил свои ворота

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин в 13-й раз в сезоне во всех турнирах оставил свои ворота в неприкосновенности.

Произошло это в выездном поединке 14-го тура, в котором «орлы» победили Морейренсе со счетом 4:0.

Всего за 122 игры в составе Бенфики во всех турнирах в активе Трубина 51 матч без пропущенных мячей.

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику

122 матча (72 – Примейра, 28 – Лига чемпионов, 6 – Кубок лиги, 6 – Лига Европы, 5 – Кубок Португалии, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)

51 матч без пропущенных мячей: