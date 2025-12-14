Сухарь Трубина, передассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
«Орлы» с разгромным счетом завершили матч с «Морейренсом»
В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии: «Морейренсе» – «Бенфика».
Местом проведения встречи стала арена «Парки Жоаким Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Канегуш.
Лиссабонский клуб с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым разгромил соперника со счетом 4:0.
Георгий даже принял активное участие во втором забитом мяче, отдав голевую передачу.
Чемпионат Португалии. 14-й тур, 14 декабря
«Морейренсе» – «Бенфика» – 0:4
Голы: Павлидис, 36, 57, 70; Аурснес, 76
4 golos e 3 pontos em Moreira de Cónegos! ✔️#MFCSLB | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/qsi4goNzLr— SL Benfica (@SLBenfica) December 14, 2025
