Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сухарь Трубина, передассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
Чемпионат Португалии
Морейренсе
14.12.2025 20:00 – FT 0 : 4
Бенфика
Португалия
14 декабря 2025, 22:02 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:05
Сухарь Трубина, передассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника

«Орлы» с разгромным счетом завершили матч с «Морейренсом»

Сухарь Трубина, передассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии: «Морейренсе» – «Бенфика».

Местом проведения встречи стала арена «Парки Жоаким Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Канегуш.

Лиссабонский клуб с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым разгромил соперника со счетом 4:0.

Георгий даже принял активное участие во втором забитом мяче, отдав голевую передачу.

Чемпионат Португалии. 14-й тур, 14 декабря

«Морейренсе» – «Бенфика» – 0:4

Голы: Павлидис, 36, 57, 70; Аурснес, 76

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Морейренсе Анатолий Трубин Георгий Судаков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Singularis
передассист? 👺  Нужны ли такие термины и само понятие? А передпередассист?
