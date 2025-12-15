российские СМИ активно продвигают позицию, что основным вратарем «ПСЖ» должен быть их соотечественник Матвей Сафонов, а не Люка Шевалье, сообщает football365.fr.

Источник отмечает, что пресса в РФ после обсуждения сложной ситуации, сложившейся между украинским защитником Ильей Забарным и бывшим голкипером «Краснодара», нашла для себя новую мишень.

Так, российские СМИ начали «просафоновскую кампанию», которая заключается в том, что именно их соотечественник должен быть основным вратарем в «ПСЖ», поскольку он уже провел несколько неплохих матчей за команду после травмы Шевалье.

В то же время пресса в РФ открыто пытается очернить французского вратаря парижского клуба. Игра Шевалье называется слабой, а сам он является непопулярной фигурой среди фанатов клуба – пишут российские спортивные СМИ.