Роман ГРИГОРЧУК: «На такие вопросы – без комментариев»

60-летний украинский специалист Роман Григорчук отреагировал на слухи о возможном возвращении к работе в Казахстане:

«На такие вопросы – без комментариев. Всего Вам наилучшего», – сказал коуч для Sports24.kz.

Казахстанские СМИ сообщали, что Григорчука рассматривает ряд команд КПЛ. В частности, в Актобе планируют уволить Николая Костова и кандидатура украинского тренера выглядела подходящей.

Григорчук остается без работы с весны 2025 года, когда попрощался с ЛНЗ Черкассы. За свою тренерскую карьеру Роман Григорчук, помимо ЛНЗ, также возглавлял Динабург, Вентспилс (оба – Латвия), Габалу, Нефтчи (оба – Азербайджан), Металлург Запорожье и Черноморец (оба – Украина), а также Астану (Казахстан).

С Астаной Григорчук выиграл национальный чемпионат в 2018 и 2019 годах, а также завоевал Суперкубок Казахстана в 2019.