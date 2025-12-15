«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика

Бывший генеральный директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Вайнесс поделился мыслями о ситуации с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, но до сих пор не вынесен ни один приговор.

«Ну, мы здесь говорим об отголосках дела Пакети, где все так долго тянулось. И да, я считаю, что хотя здесь и задействованы наука и тестирование, но вся эта ситуация, насколько я понимаю, очень сложна технически. И я уверен, что адвокаты занимаются этим и ускоряют дело как могут.

Но со стороны кажется, что это слишком долгое ожидание. И я думаю, что футбол должен найти способы завершить такие ситуации как можно быстрее. Так что да, у меня есть опасения, что это занимает так много времени.

Я не знаю, что Мудрик делает сейчас. Я имею в виду, что это просто разрушает молодую карьеру. Если он виновен, то опять же, они должны знать об этом раньше и позволить ему начать отбывать наказание. Так что да, система каким-то образом должна быть немного быстрее.

Я не понимаю, почему технологии должны занимать так много времени или почему процесс должен длиться так долго. Так что да, я бы сказал, что пришло время пересмотреть ситуацию и посмотреть, есть ли способ сделать это немного быстрее», – сказал Вайнесс в эфире подкаста Inside Track.