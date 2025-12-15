Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Англия
15 декабря 2025, 16:24 |
919
0

«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

15 декабря 2025, 16:24 |
919
0
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший генеральный директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Вайнесс поделился мыслями о ситуации с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, но до сих пор не вынесен ни один приговор.

«Ну, мы здесь говорим об отголосках дела Пакети, где все так долго тянулось. И да, я считаю, что хотя здесь и задействованы наука и тестирование, но вся эта ситуация, насколько я понимаю, очень сложна технически. И я уверен, что адвокаты занимаются этим и ускоряют дело как могут.

Но со стороны кажется, что это слишком долгое ожидание. И я думаю, что футбол должен найти способы завершить такие ситуации как можно быстрее. Так что да, у меня есть опасения, что это занимает так много времени.

Я не знаю, что Мудрик делает сейчас. Я имею в виду, что это просто разрушает молодую карьеру. Если он виновен, то опять же, они должны знать об этом раньше и позволить ему начать отбывать наказание. Так что да, система каким-то образом должна быть немного быстрее.

Я не понимаю, почему технологии должны занимать так много времени или почему процесс должен длиться так долго. Так что да, я бы сказал, что пришло время пересмотреть ситуацию и посмотреть, есть ли способ сделать это немного быстрее», – сказал Вайнесс в эфире подкаста Inside Track.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Лидс – 1:1. 10 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Палмер обошел Анелька в списке лучших бомбардиров Челси в АПЛ
Михаил Мудрик Челси допинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 19
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15 декабря 2025, 16:26 5
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
Футбол | 15.12.2025, 13:22
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
ФОТО. Куда дели Сафонова? ПСЖ убрал россиянина с фотографии
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15.12.2025, 02:25
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15.12.2025, 06:42
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
14.12.2025, 06:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 83
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем