Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2
В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура Лиги 1, в котором играли «Мец» и «ПСЖ».
Игра прошла на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце. Гости победили со счетом 3:2.
Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и получил от известного статистического портала SofaScore оценку 6,7 баллов.
Динамовец Георгий Цитаишвили получил одну из самых лучших оценок в матче 8.0, а главным героем встречи стал вингер «ПСЖ» Ибраим Мбайе – 8.1 балл от SofaScore.
Оценки матча Мец – ПСЖ:
