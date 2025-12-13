Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

В субботу, 13 декабря, прошел матч 16-го тура Лиги 1, в котором играли «Мец» и «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце. Гости победили со счетом 3:2.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и получил от известного статистического портала SofaScore оценку 6,7 баллов.

Динамовец Георгий Цитаишвили получил одну из самых лучших оценок в матче 8.0, а главным героем встречи стал вингер «ПСЖ» Ибраим Мбайе – 8.1 балл от SofaScore.

Оценки матча Мец – ПСЖ: