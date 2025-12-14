Англия14 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:01
Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру с Кристал Пэлас
14 декабря в 16:00 пройдет матч 16-го тура чемпионата Англии
14 декабря в 16:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас и Манчестер Сити сыграют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч горожан Пеп Гвардиола обнародовал стартовый состав своей команды.
Ман Сити идет на 2-й позиции (31 очко), Кристал Пэлас занимает 5-е место (26 баллов).
Стартовые составы на матч Кристал Пэлас и Ман Сити
