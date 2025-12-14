Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
14 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:01
Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру с Кристал Пэлас

14 декабря в 16:00 пройдет матч 16-го тура чемпионата Англии

14 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:01
Пеп Гвардиола определил стартовый состав Ман Сити на игру с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

14 декабря в 16:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити сыграют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола обнародовал стартовый состав своей команды.

Ман Сити идет на 2-й позиции (31 очко), Кристал Пэлас занимает 5-е место (26 баллов).

Стартовые составы на матч Кристал Пэлас и Ман Сити

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
