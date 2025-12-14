Какую оценку получил Миколенко за проигранный матч Эвертона против Челси?

Украинский левый защитник Эвертона Виталий Миколенко получил оценку в 6.8 балла за матч 16-го тура АПЛ 2025/26 против Челси (0:2).

Миколенко провел на поле все 90 минут, отдал 26 точных передач из 30 (87%), совершил два отбора и дважды прошел соперника с помощью дриблинга.

Виталий стал лучшим игроком ирисок в противостоянии с лондонцами. Оценку в 6.8 также получил хавбек команды Идрисса Гуйе.

Лучшим игроком поединка Челси – Эвертон стал правый фулбек синих Мало Гюсто, который оформил гол + ассист – 8.7.

Оценки WhoScored за матч Челси – Эвертон (2:0)