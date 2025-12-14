Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Какую оценку получил Миколенко за проигранный матч Эвертона против Челси?
Англия
14 декабря 2025, 13:02 |
141
0

Какую оценку получил Миколенко за проигранный матч Эвертона против Челси?

13 декабря Виталий вместе с ирисками уступил пенсионерам со счетом 0:2 в 16-м туре АПЛ

14 декабря 2025, 13:02 |
141
0
Какую оценку получил Миколенко за проигранный матч Эвертона против Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский левый защитник Эвертона Виталий Миколенко получил оценку в 6.8 балла за матч 16-го тура АПЛ 2025/26 против Челси (0:2).

Миколенко провел на поле все 90 минут, отдал 26 точных передач из 30 (87%), совершил два отбора и дважды прошел соперника с помощью дриблинга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Виталий стал лучшим игроком ирисок в противостоянии с лондонцами. Оценку в 6.8 также получил хавбек команды Идрисса Гуйе.

Лучшим игроком поединка Челси – Эвертон стал правый фулбек синих Мало Гюсто, который оформил гол + ассист – 8.7.

Оценки WhoScored за матч Челси – Эвертон (2:0)

По теме:
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Идрисса Гуйе Виталий Миколенко Мало Гюсто оценки WhoScored Эвертон Челси Челси - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 декабря 2025, 10:15 13
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Красно-черные» киевлян еще не обыгрывали

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 0
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Тренер – о победе над «Мецом»

Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Футбол | 14.12.2025, 12:53
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13.12.2025, 15:59
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
12.12.2025, 15:21 46
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
12.12.2025, 08:05 1
Хоккей
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем