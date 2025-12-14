Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран требует брать все и сейчас»

Нынешний сезон, без сомнения, уже можно занести в актив 22-летнего Олега Очеретько. Полузащитник не только стал основным игроком «Шахтера», но и дебютировал в составе главной команды страны. Поэтому сайту Sport.ua было интересно пообщаться с футболистом о его карьерном росте.

В нашем разговоре читатели узнают о борьбе за чемпионство в УПЛ, планах «горняков» в Лиге конференций и, конечно же, о перспективах сборной Украины попасть на чемпионат мира 2026 года.

– Олег, поздравляем тебя и команду с очередной победой в Лиге конференций.

– Большое спасибо. Однако эмоции уже утихли, команда сконцентрирована на следующем поединке.

– «Шахтер» считался однозначным фаворитом в матче с «Хамрун Спартанс». Насколько был сложным поединок против мальтийской команды?

– Мы изначально понимали, что будет непросто, когда вышли опробовать поле, которое было, мягко говоря, не лучшего качества. Мы анализировали действия соперника и, в принципе, понимали, что от них ждать. В первом тайме мальтийцы неплохо прессинговали, не давая нам, как мы того хотели выйти в атаку, также они пытались создать и опасности у наших ворот. Но когда во втором тайме мы адаптировались, то начали набирать обороты и довели дело до логического завершения.

– Ты вышел на поле на вторую 45-минутке. О чем просил тебя Арда Туран?

– Он дал план действий, которые были скорректированные после первого тайма, сказал даже куда и кому нужно бежать (улыбается) и пожелал удачи.

– Сложилось впечатление, что, порой, ты выполнял функции центрфорварда…

– (Улыбается.) По ходу второго тайма мы неплохо запутали соперника, поскольку все менялись своими позициями. Если я побежал вперед, то был уверен, что кто-то меня подстрахует.

– Эта победа (2:0) вывела «Шахтер» в плей-офф Лиги конференций. Но каковы у команды планы, чтобы занять место в первой восьмерке, которое дает право начать выступление с 1/8 финала?

– Я не люблю загадывать. Впереди нас ждет непростой поединок против хорватской «Риеки». И уже по его итогам можно будет говорить что-то конкретное.

Шахтер

– Перед «Риекой» у вас не менее важная игра в чемпионате против «Эпицентра». Почему говорю важная, поскольку конкуренты не дремлют…

– Полностью согласен. Мы прекрасно помним, каким был сложным матч с этим соперником в первом круге. Поэтому «Шахтер» будет сконцентрирован на это игре самым серьезным образом.

– Отечественные специалисты отмечают тот момент, что бразильцы «Шахтера» больше выкладываются в еврокубках, чем в чемпионате Украины. Это о возможной недооценке соперника?

– Думаю, это ошибочное мнение. Наш главный тренер не дает нам отдыхать (улыбается). Он очень серьезно относится к процессу и видит, кто и как работает на тренировках. Поблажек ни у кого нет. Его работа в построении командной игры «Шахтера», которую он хочет видеть, еще далеко не закончена. Поэтому о какой-то расслабленности или недооценке соперника не может быть и речи.

– Сейчас «Шахтер» в турнирной таблице делит первое место с ЛНЗ. Это будет ваш главный конкурент в борьбе за золотые медали?

– Думаю, да. Черкасская команда в первом круге выиграла и нас, и у «Динамо», а это говорит о большом потенциале ЛНЗ. У них хорошо поставлена игра, поэтому в соперничестве с этим оппонентом в весенней части чемпионате будет непросто.

– Что скажешь о нынешней интриге в УПЛ, когда на высокие места претендует не менее восьми команд?

– Это интересно, прежде всего, болельщикам. Подобной картины за историю чемпионатов, наверное, вообще не было.

– Сейчас тебя можно назвать твердым игроком первой команды. А помнишь свой первой матч за «Шахтер» в основном составе?

– Конечно. Это была встреча с «Металлистом 1925» в августе 2022 года. Было очень приятно, хотя занести тот поединок себе в актив трудно, поскольку я вышел на поле на последние 15 минут, получил желтую карточку, а сам матч завершился вничью – 0:0.

– Этот период пришелся тогда, когда команду возглавлял Игор Йовичевич, и он тебе, в принципе, доверял. А почему ты ушел на вторые или на третьи роли при Марино Пушиче?

– Мне трудно сказать. Никто ничего не объяснял. Наверное, боснийскому наставнику не нравилась моя игра. Здесь причин может быть много, но я об этом ничего не знаю.

– Аренду в «Днепре-1», а потом в «Карпатах» можешь занести себе в актив?

– Безусловно. Я много играл, набирался опыта на высоком уровне. В этих командах в меня поверили. Я стал взрослее. Может, и это сыграло свою роль в том, что сейчас в «Шахтере» я часто выхожу на поле.

Шахтер. Арда Туран

– Возвращаясь к Арде Турану, хотел спросить, в чем сила этого наставника?

– Мистер уделяет очень много внимания мелким деталям в действиях команды. Как пример, игра в обороне. Учитывая наш атакующий потенциал, сейчас мы очень тщательно работает над улучшением оборонительных взаимодействий. Все логично: если команда не пропускает, то у нее больше шансов победить.

– Туран уже знает какие-то слова на украинском языке?

– Да. К примеру, «доброе утро», «приятного аппетита», «как дела»…

– А что-то горячее?

– По крайней мере, я этого от него не слышал (улыбается).

– Арда Туран в процессе работы приводит примеры из своей игровой карьеры, когда он, допустим, выступал за «Атлетико» или «Барселону»?

– Да. Были разные истории, главным итогом которых есть то, что тренер просит, или даже, скажем, требует от нас брать все и сейчас, иначе второго шанса может не быть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

– В нынешнем году ты дебютировал за сборную Украины. Поделись эмоциями, которые ты ощущал, когда выходил на замену в поединке с Францией?

– Только положительные. Я и не рассчитывал сыграть в этом поединке. У меня в голове была мысль, что Сергей Ребров доверит мне сыграть уже в следующем матче против Азербайджана.

– Но здесь тебе сказали переодеваться?

– Совершенно верно.

– Сердце начало чаще биться?

– (Смеется.) Не сказал бы. Но то, что я был счастлив и горд, такое ощущение было.

– По ходу отборочного турнира сборная Украины получала немало критики. Ты был с этим согласен?

– Честно говоря, я не читаю новости, чтобы лишний раз не расстраиваться или не расслабляться, в зависимости от того, что пишут журналисты.

– Уже в третьем своем поединке за национальную команду ты отметился забитым мячом в ворота Исландии. Кому этот гол посвятил?

– Супруге (улыбается).

– В итоге сборная Украины пробилась в плей-офф отборочного турнира. Что скажешь о Швеции, с которой нам предстоит сыграть 26 марта в полуфинале?

– Уверен в одном, что это будет интересный матч. Соперник очень непростой, но пусть это не будут обычные слова, но сборная Украины будет настроена пройти дальше, чтобы еще на шаг приблизиться к мечте попасть на чемпионат мира.

– Не могу, естественно, не спросить и о потенциальных оппонентах сборной Украины, если она пробьется на чемпионат мира. Нидерланды, Япония, Тунис. Как тебе компания?

– Хорошая. Мне нравится (улыбается).

– В этом квартете Украина может быть одним из фаворитов на выход из группы?

– Все может быть, но об этом пока рано говорить. Мы очень хотим попасть на ЧМ-2026, и с этой мыслью будем готовиться к матчу против Швеции, а дальше, как говориться, посмотрим.

– Какая твоя футбольная мечта?

– Я просто хочу наслаждаться игрой в футбол.