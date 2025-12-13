«Действовал отлично». Коуч Ноттингема похвалил Зинченко за матч Лиги Европы

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился мыслями о действиях своих игроков, которые вернулись на поле после травм в матче Лиги Европы с «Утрехтом» (2:1).

«Я рад за многих игроков. Дуглас Луис тренировался всего два дня. Обычно я не люблю так поступать, но он поговорил со мной и сказал, что чувствует себя хорошо. Он хотел играть.

«Зинни (Зинченко – прим.) отлично отыграл все 90 минут. Это не входило в наши планы, но мы можем вносить только ограниченное количество изменений», – цитирует Дайча Nottingham Post.