  4. «Действовал отлично». Коуч Ноттингема похвалил Зинченко за матч Лиги Европы
Италия
13 декабря 2025, 20:04
Шон Дайч оценил возвращение украинца на поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч поделился мыслями о действиях своих игроков, которые вернулись на поле после травм в матче Лиги Европы с «Утрехтом» (2:1).

«Я рад за многих игроков. Дуглас Луис тренировался всего два дня. Обычно я не люблю так поступать, но он поговорил со мной и сказал, что чувствует себя хорошо. Он хотел играть.

«Зинни (Зинченко – прим.) отлично отыграл все 90 минут. Это не входило в наши планы, но мы можем вносить только ограниченное количество изменений», – цитирует Дайча Nottingham Post.

Шон Дайч Лига Европы Александр Зинченко Ноттингем Форест Утрехт
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
