ФОТО. Шевченко вспомнил свой Золотой мяч и дал интересный прогноз

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко опубликовал в соцсетях архивное фото с «Золотым мячом», вспомнив годовщину своей исторической награды.

В своем посте Шевченко отметил, что 21 год назад стал третьим украинцем, получившим самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе – после Олега Блохина и Игоря Беланова. Бывший нападающий выразил уверенность, что в будущем Украина увидит и четвертого обладателя «Золотого мяча».

Архивный снимок, на котором Шевченко держит трофей в форме «Милана», вызвал теплую реакцию болельщиков и футбольного сообщества. В комментариях – сотни слов благодарности и восхищения от фанатов со всего мира.

Напомним, Андрей Шевченко выиграл «Золотой мяч» в 2004 году, став одним из самых успешных украинских футболистов в истории и символом целой эпохи для национального футбола.