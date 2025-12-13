Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 19:11 |
Руслан Костышин провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

В чемпионатах Украины Костышин выступал за три клуба, тренировал – один

ФК Шахтер. Руслан Костышин

Руслан Костышин провел 450-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 91-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 12 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский – 426 раз. Он же является рекордсменом по формуле «игрок + тренер» – 497.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 13.12.2025)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

-

Волынь, Карпаты,

622

-

622

Кривбасс, Металлург З,

Металлист, Днепр

2.

Николай ПАВЛОВ

-

Днепр, Динамо, Таврия

548

-

548

Ильичевец, Ворскла

3.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

497

426

71

4.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр, Карпаты,

Закарпатье, Александрия,

471

206

265

Александрия

Карпаты, Минай

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия, Полесье

468

375

93

6.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

450

359

91

7.

Мирча ЛУЧЕСКУ

-

Шахтер, Динамо

432

-

432

8.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь, Кривбасс,

Ворскла

426

260

166

Ворскла

9.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря, Шахтер, Днепр,

-

412

412

-

Металлург Д, Кривбасс,

Металлист

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

411

102

309

11.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс, Металлург Д,

-

410

410

-

Карпаты, Заря,

12.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер, Металлург З,

Карпаты

407

400

7

Таврия, Волынь, Закарпатье

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

цифры и факты Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
