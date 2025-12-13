Руслан Костышин провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Руслан Костышин провел 450-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 91-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 12 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский – 426 раз. Он же является рекордсменом по формуле «игрок + тренер» – 497.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 13.12.2025)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Мирон МАРКЕВИЧ - Волынь, Карпаты, 622 - 622 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр 2. Николай ПАВЛОВ - Днепр, Динамо, Таврия 548 - 548 Ильичевец, Ворскла 3. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 497 426 71 4. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Карпаты, Закарпатье, Александрия, 471 206 265 Александрия Карпаты, Минай 5. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия, Полесье 468 375 93 6. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 450 359 91 7. Мирча ЛУЧЕСКУ - Шахтер, Динамо 432 - 432 8. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Кривбасс, Ворскла 426 260 166 Ворскла 9. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, - 412 412 - Металлург Д, Кривбасс, Металлист 10. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 411 102 309 11. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, - 410 410 - Карпаты, Заря, 12. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Карпаты 407 400 7 Таврия, Волынь, Закарпатье

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.