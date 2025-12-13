Руслан Костышин провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
В чемпионатах Украины Костышин выступал за три клуба, тренировал – один
Руслан Костышин провел 450-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 91-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.
К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 12 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич – 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский – 426 раз. Он же является рекордсменом по формуле «игрок + тренер» – 497.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер) (на 13.12.2025)
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
-
|
Волынь, Карпаты,
|
622
|
-
|
622
|
|
|
|
Кривбасс, Металлург З,
|
|
|
|
|
|
|
Металлист, Днепр
|
|
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
-
|
Днепр, Динамо, Таврия
|
548
|
-
|
548
|
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
3.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
Динамо
|
497
|
426
|
71
|
4.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр, Карпаты,
|
Закарпатье, Александрия,
|
471
|
206
|
265
|
|
|
Александрия
|
Карпаты, Минай
|
|
|
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
Александрия, Полесье
|
468
|
375
|
93
|
6.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
Колос
|
450
|
359
|
91
|
7.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
-
|
Шахтер, Динамо
|
432
|
-
|
432
|
8.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь, Кривбасс,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Ворскла
|
|
|
|
|
9.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря, Шахтер, Днепр,
|
-
|
412
|
412
|
-
|
|
|
Металлург Д, Кривбасс,
|
|
|
|
|
|
|
Металлист
|
|
|
|
|
10.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
411
|
102
|
309
|
11.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс, Металлург Д,
|
-
|
410
|
410
|
-
|
|
|
Карпаты, Заря,
|
|
|
|
|
12.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер, Металлург З,
|
Карпаты
|
407
|
400
|
7
|
|
|
Таврия, Волынь, Закарпатье
|
|
|
|
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
