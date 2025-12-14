Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Аякс – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Чемпионат Нидерландов
Аякс
14.12.2025 15:30 - : -
Фейеноорд
Нидерланды
Аякс – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов

Матч начнется 14 декабря в 15:30 по Киеву

Аякс – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
ФК Аякс

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Аякс

Амстердамская команда в текущем сезоне выглядит достаточно нестабильно. За 15 туров Эредивизи клубу удалось набрать 26 очков, благодаря которым он сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера «ПСВ» уже заоблачное – 14 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов нидерландцы демонстрируют вообще жалкие результаты. За 6 туров «Аяксу» удалось одержать лишь 1 победу – против «Карабаха» со счетом 4:2. 3 набранных балла позволяют находиться на 34-м месте общей таблицы соревнований, расстояние от зоны плей-офф пока составляет 4 очка.

Фейеноорд

Роттердамцы в свою очередь тоже играют не безупречно. Хотя в национальной лиге дела у них обстоят лучше – после 15 раундов «Фейеноорд» имеет на балансе 34 очка. Это позволяет ему занимать 2-ю позицию чемпионата и отставать от лидера на 6 баллов.

Однако на международной арене клуб такой же беспомощный. За 6 матчей Лиги Европы «Фейеноорд» выиграл всего 1 раз (против «Панатинаикоса»), поэтому и имеет 3 зачетных пункта на счету. Команда занимает 30-ю строчку общей таблицы, а расстояние от зоны плей-офф составляет 4 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Аякс». За этот отрезок команда получила 3 ​​победы, «Фейеноорду» же удалось завоевать 2 выигрыша.

Интересные факты

  • «Фейеноорд» забил 41 гол в текущем сезоне чемпионата Нидерландов – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Аякс» одержал лишь 1 победу в последних 6-х домашних матчах.
  • Победная серия «Аякса» длится уже 3 игры подряд. Хотя до этого у команды было 4 поражения подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
