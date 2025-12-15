Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Артем хотел попробовать свои силы в Серии А
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился неожиданным признанием о своей футбольной мечте. По словам экс-форварда, он всегда хотел выступать в итальянской Серии А.
«На самом деле я всю жизнь мечтал сыграть в Серии А. Почему? Потому что у «Ромы» был спонсор Kappa – у них действительно была очень красивая форма. В Kappa я и сейчас хожу, а вот в Серии А так и не оказался», – сказал Милевский.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
