Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился неожиданным признанием о своей футбольной мечте. По словам экс-форварда, он всегда хотел выступать в итальянской Серии А.

«На самом деле я всю жизнь мечтал сыграть в Серии А. Почему? Потому что у «Ромы» был спонсор Kappa – у них действительно была очень красивая форма. В Kappa я и сейчас хожу, а вот в Серии А так и не оказался», – сказал Милевский.

