Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 00:32 |
412
0

Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть

Артем хотел попробовать свои силы в Серии А

15 декабря 2025, 00:32 |
412
0
Милевский назвал свою мечту, которая не сбылась. Всю жизнь хотел там играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился неожиданным признанием о своей футбольной мечте. По словам экс-форварда, он всегда хотел выступать в итальянской Серии А.

«На самом деле я всю жизнь мечтал сыграть в Серии А. Почему? Потому что у «Ромы» был спонсор Kappa – у них действительно была очень красивая форма. В Kappa я и сейчас хожу, а вот в Серии А так и не оказался», – сказал Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

По теме:
Фиорентина третий раз в истории Серии А не выигрывает в 15+ матчах подряд
Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
Дженоа – Интер – 1:2. Полный матч Малиновского. Видео голов, обзор матча
Артем Милевский Серия A
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 1
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Тренер – о победе над «Мецом»

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14 декабря 2025, 19:25 23
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Футбол | 15.12.2025, 00:02
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
Хаби АЛОНСО: «Да, считаю, что он может стать тренером Реала»
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14.12.2025, 06:05
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем