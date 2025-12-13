Президент хочет трансферы. Клуб УПЛ рассказал о количестве новичков
Коротун считает, что зимой у Металлиста 1925 будет четыре новичка
Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал, что владельцы клуба хотят побыстрее оформить трансферы перед второй частью сезона.
«Мы не очень довольны первой частью сезона, могли бы и лучше сыграть. Но есть объективные причины. У нас есть потенциал улучшить ситуацию, и мы это сделаем».
«Трансферы? Есть конкретные позиции, по которым мы ищем игроков. Думаю, стоит ожидать где-то четырех новых футболистов».
«Президент у нас максималист. Уже хочет трансферы. Мы ему говорим: у нас окно только в январе откроется, поэтому нужно подождать немного», – сказал Коротун.
Харьковчане после 16 туров набрали 24 очка и идут в топ-5.
