Президент хочет трансферы. Клуб УПЛ рассказал о количестве новичков

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал, что владельцы клуба хотят побыстрее оформить трансферы перед второй частью сезона.

«Мы не очень довольны первой частью сезона, могли бы и лучше сыграть. Но есть объективные причины. У нас есть потенциал улучшить ситуацию, и мы это сделаем».

«Трансферы? Есть конкретные позиции, по которым мы ищем игроков. Думаю, стоит ожидать где-то четырех новых футболистов».

«Президент у нас максималист. Уже хочет трансферы. Мы ему говорим: у нас окно только в январе откроется, поэтому нужно подождать немного», – сказал Коротун.

Харьковчане после 16 туров набрали 24 очка и идут в топ-5.