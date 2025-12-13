Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч

13 декабря 2004 года легендарный форвард национальной сборной Украины Андрей Шевченко, выступавший в то время за итальянский Милан, стал обладателем Золотого мяча.

По итогам голосования Андрей уверенно занял первую строчку, набрав 175 очков в голосовании. Украинец опередил легендарных звезд каталонской Барселоны. Вторую строчку занял португалец Деку (139 очков), а на третьей позиции по итогам голосования оказался бразилец Роналдиньо (133 очка).

Это единственный Золотой мяч для украинского футболиста за время независимости Украины. Однако ранее Олег Блохин и Игорь Беланов завоевали эту награду в 1975 и 1976 годах соответственно.

«Исторический день для украинского футбола», – лаконично говорится в сообщении УАФ, где поздравили Шевченко. Также в УАФ напомнили, что именно 13 декабря (1991 года) была создана Украинская ассоциация футбола, главой которой ныне является сам Андрей Шевченко.

Легенда украинского футбола во время профессиональной карьеры выступала за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». Шевченко завоевал множество командных и личных наград.