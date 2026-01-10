Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Комо
10.01.2026 16:00 - : -
Болонья
Италия
10 января 2026, 13:44 | Обновлено 10 января 2026, 14:20
Поединок состоится 10 января и начется в 16:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

10 января, свою встречу в рамках Серии А проведут Комо – Болонья. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Комо

Текущий сезон складывается для Комо удачно, клуб идет шестым после первого круга Серии А, отставание от первого квартета составляет 3 очка, при одной игре в запасе. В последнем туре удалось обыграть на выезде Пизу со счетом 3:0, данная победа уже стала третьей кряду в чемпионате.

Команда Фабрегаса отличается высоким уровнем организации и надежностью в обороне, за 18 встреч пропустили всего 12 мячей, это лучший показатель на уровне с Ромой, которая провела на матч больше. Не помогут партнерам в предстоящей встрече Диао, Гольданига, Мората травмированы, Рамон дисквалифицирован, а Аддаи пока под вопросом.

Болонья

У «сине-красных» наблюдается серьезный спад, команда не побеждает в шести встречах подряд в чемпионате, из-за чего откатилась на восьмое место, отставание от топ-6 составляет 7 очков. В последнем матче Болонья уступила на своем поле Аталанте со счетом 0:2, причем отыграла откровенно вяло, даже когда нужно было отыгрываться, команда никак не активизировалась.

Очень важно сейчас выиграть, чтоб снова обрести уверенность, напомню, клуб еще играет в Лиге Европы, где дела идут неплохо. Попасть в топ-6 по итогам этого сезона будет сложно.

Из-за травмы пропустит предстоящий матч Бернардески, под вопросом выход на поле основного вратаря Скорупски, который пропускал последние встречи.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Болоньи со счетом 1:0, хотя в целом, встреча прошла в равной борьбе. Комо не проигрывает сопернику в трех матчах подряд.

Прогноз

Встречаются примерно равные команды, но Комо фаворитом за счет фактора своего поля и лучшей формы. Матч должен пройти в напряженной борьбе, без явного перевеса одного из коллективов. Не думаю, что эта встреча порадует высокой результативностью. Хозяева должны быть ближе к успеху, поэтому я ставлю на их чистую победу за 1,95.

Комо
10 января 2026 -
16:00
Болонья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
