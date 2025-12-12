Бразильский футболист Брентфорда установил клубный рекорд в АПЛ

Бразильский футболист Брентфорда Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Это стало новым клубным достижением, поскольку до бразильца ни один игрок «пчел» не выигрывал эту награду.

Брентфорд стал 37-й командой АПЛ, игрок которой признавался лучшим игроком месяца.

Также Игор Тиаго может установить еще одно весомое достижение в Премьер-лиге. Для этого игроку нужно забить еще 5 голов в сезоне 2025/26.

На данный момент в активе бразильца 11 голов в 15 матчах. А рекорд по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ представителями Бразилии равняется 15.

Трижды бразильские футболисты забивали такое количество голов: Матеус Кунья в сезоне 2024/25, Габриэл Мартинелли в сезоне 2022/23 и Роберто Фирмино в сезоне 2017/18.

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

15 – Матеус Кунья (Вулвергемптон), 2024/25, 33 матча

15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей

15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей

14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч

14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча

13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей

13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей

...

11 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 15 матчей