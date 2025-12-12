Бразильский футболист Брентфорда установил клубный рекорд в АПЛ
Сможет ли одноклубник Егора Ярмолюка установить еще одно весомое достижение в Премьер-Лиге?
Бразильский футболист Брентфорда Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
Это стало новым клубным достижением, поскольку до бразильца ни один игрок «пчел» не выигрывал эту награду.
Брентфорд стал 37-й командой АПЛ, игрок которой признавался лучшим игроком месяца.
Также Игор Тиаго может установить еще одно весомое достижение в Премьер-лиге. Для этого игроку нужно забить еще 5 голов в сезоне 2025/26.
На данный момент в активе бразильца 11 голов в 15 матчах. А рекорд по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ представителями Бразилии равняется 15.
Трижды бразильские футболисты забивали такое количество голов: Матеус Кунья в сезоне 2024/25, Габриэл Мартинелли в сезоне 2022/23 и Роберто Фирмино в сезоне 2017/18.
Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ
- 15 – Матеус Кунья (Вулвергемптон), 2024/25, 33 матча
- 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
- 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
- 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
- 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
- 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
- 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
- ...
- 11 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 15 матчей
Igor Thiago becomes the first Brentford player ever to win Premier League Player of the Month 🇧🇷🐝🥇— Prime Video Sport UK (@primevideosport) December 12, 2025
𝟑𝟕 clubs and counting ✅ pic.twitter.com/I9uC4n1np5
