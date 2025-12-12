Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола
Оцениваем прогресс «львов» и их наставника
Всего 11 недель назад «Астон Вилла» была командой без побед и занимала третье место с конца турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Теперь «львы» находятся в тройке лучших и все чаще появляются разговоры об их участии в чемпионской гонке.
Драматический финал в матче против «Арсенала» подтвердил шансы команды на успех по итогам сезона, а победа со счетом 2:1 стала 63-й для Унаи Эмери в Премьер-лиге — рекорд среди тренеров в истории «Астон Виллы».
Долгое время над Эмери насмехались из-за его акцента и манеры говорить «добрый вечер», но сейчас соперникам испанца не до смеха. Его процент побед составляет 54,94% в 162 матчах, и только «Арсенал» с «Манчестер Сити» набрали больше очков (71), чем «Вилла» (67) в 34 играх по ходу 2025 года.
Все это происходит после тяжелого старта сезона, когда «львы» вылетели из Кубка лиги и были одной из трех худших команд АПЛ. Помимо всего прочего «Астон Вилла» не могла забить первый гол дольше всех команд из Футбольной лиги Англии.
Мончи покинул пост управляющего директора в сентябре, а летние финансовые возможности клуба были ограничены правилами получения прибыли и устойчивого развития (PSR). На фоне всего этого возникли вопросы о том, не утратил ли Эмери свою былую форму.
Теперь, спустя 3 месяца, остается только один вопрос: насколько серьезно следует рассматривать «Виллу» в борьбе за чемпионский титул. Что изменил Эмери за это время? По большому счету, ничего. Испанец не менял свои методы, чтобы помочь «львам» выбраться из кризиса – и он был прав.
54-летний специалист проявил смелость и верность своим убеждениям, чтобы преодолеть проблемы, которые преследовали его команду в начале сезона, а было очевидно, что клуб находится в упадке – и не только в результатах.
Тот факт, что под руководством Эмери за 3 года команда добилась большого прогресса, означал, что выросли ожидания, а вместе с ними – давление, связанное с необходимостью попасть в Лигу чемпионов, и желанием заполучить именитых игроков.
Все это отразилось на «Астон Вилле», которая прошла путь от аутсайдера Премьер-лиги до четвертьфинала Лиги чемпионов менее чем за 2 года под руководством Эмери. Усталость ощущалась и на поле, и за его пределами.
Сезон начался для «львов» нулевой ничьей с «Ньюкаслом», после чего они проиграли «Брентфорду», а потом «Кристал Пэлас» прервал их 12-месячную домашнюю серию без поражений. Основной голкипер Эмилиано Мартинес был близок к уходу, что тоже оставляло свой отпечаток.
В последний день трансферного окна «Астон Вилла» подписала Виктора Линделефа, Харви Эллиотта и Джейдона Санчо. По именам – неплохо, по результату – пока никак. Хотя все выглядело странно изначально, учитывая, что «львы» подписывали новичков в последний момент.
Складывалось ощущение, что «Вилла» ослабла после ухода Маркуса Рэшфорда и Марко Асенсио, а также после продажи Джейкоба Рэмзи в «Ньюкасл» за 45 млн евро. «Львам» требовалось усиление состава, но в условиях финансовых ограничений они потратили деньги только на вингера Эвана Гессана (30 млн евро) и вратаря Марко Бизо (500 тысяч).
Санчо и Эллиотт перешли на правах аренды, Линделеф – свободным агентом. Тем не менее Эмери не менял ничего по большому счету, даже несмотря на то, что Олли Уоткинс переживал серьезный спад, забив всего 1 гол в первых 19-ти матчах сезона.
Эмери рассматривает тренировочную базу в Бодимур Хит как крепость, куда доступ серьезно ограничен, а от тех, кому вход разрешен, требуется максимальная концентрация. Когда его в частном порядке спрашивали о том, не следует ли ему изменить тактику или подход к игре команды, испанец резко реагировал.
Он был уверен, что все делает правильно. «Астон Вилла» не тренировалась дольше, а подробные видеоанализы Эмери не изменились. По сути, он просто собрал всех в Бодимуре и вытащил команду туда, где уже никто не думал ее увидеть.
Источники описывают Эмери как человека с такими амбициями, которых «Вилла» раньше не знала, и это в конечном итоге подтолкнуло команду вперед. Стоит также учитывать, что у испанца огромный уровень контроля, чего не было ни в «ПСЖ», ни в «Арсенале».
После ухода Мончи Эмери имел значительное влияние на выбор его преемника Роберто Олабе — еще одного баска, которого он знал по «Альмерии». Также специалист стал еще больше доверять своим сотрудникам, а больше всего — директору по футбольным операциям Дамиану Видагани.
Сейчас остается только догадываться, насколько далеко Эмери смог бы продвинуть «Арсенал», если бы ему оказали такую же поддержку, как его преемнику Микелю Артете. Сейчас он совсем немного отстает от своего бывшего клуба, пытаясь помочь «Астон Вилле» во второй раз за 3 сезона выйти в Лигу чемпионов, а может даже и побороться за чемпионский титул.
По игре его команда выглядит гораздо лучше, чем в начале сезона. В последних пяти матчах АПЛ «Вилла» владеет мячом меньше, чем в первых пяти (49,4%/56%), но при этом больше бьет по воротам (78 ударов против 52) и создает больше моментов (10 против 4-х), а показатель ожидаемых голов «Астон Виллы» увеличился с 3,9 до 8,8. Кроме того, «львы» стали играть смелее на чужой половине поля.
В последних пяти матчах у них 146 касаний мяча в штрафной площади соперника против 119 в начале сезона, больше попыток дриблинга (98/81) и больше успешных отборов (94/63). Придерживаясь своих принципов, Эмери демонстрирует блестящую игру. «Астон Вилла» выдала серию в 9 победных матчей из 10-ти – единственным неудачным результатом в этом отрезке стало поражение от «Ливерпуля».
«Львы» пока не показывают стабильно уверенную игру с полным превосходством соперника, но это можно объяснить тем, что они только набирают обороты. Показательными в этом плане являются матчи против «Борнмута», «Лидса», «Вулверхэмптона», «Брайтона» и «Арсенала».
В этих играх «Вилла» меньше владела мячом и реже входила во вратарскую площадь соперника, чем в пяти первых матчах сезона без побед. Тем не менее благодаря настойчивости Эмери, статистика в других аспектах улучшается. «Вилле» потребовалось время, чтобы разыграться, но испанец доказал, что сплоченная команда, которая верит в идеи тренера, может многого добиться.
Cергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport
