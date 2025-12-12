Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола

Всего 11 недель назад «Астон Вилла» была командой без побед и занимала третье место с конца турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Теперь «львы» находятся в тройке лучших и все чаще появляются разговоры об их участии в чемпионской гонке.

Драматический финал в матче против «Арсенала» подтвердил шансы команды на успех по итогам сезона, а победа со счетом 2:1 стала 63-й для Унаи Эмери в Премьер-лиге — рекорд среди тренеров в истории «Астон Виллы».

Долгое время над Эмери насмехались из-за его акцента и манеры говорить «добрый вечер», но сейчас соперникам испанца не до смеха. Его процент побед составляет 54,94% в 162 матчах, и только «Арсенал» с «Манчестер Сити» набрали больше очков (71), чем «Вилла» (67) в 34 играх по ходу 2025 года.

Все это происходит после тяжелого старта сезона, когда «львы» вылетели из Кубка лиги и были одной из трех худших команд АПЛ. Помимо всего прочего «Астон Вилла» не могла забить первый гол дольше всех команд из Футбольной лиги Англии.

Мончи покинул пост управляющего директора в сентябре, а летние финансовые возможности клуба были ограничены правилами получения прибыли и устойчивого развития (PSR). На фоне всего этого возникли вопросы о том, не утратил ли Эмери свою былую форму.

Теперь, спустя 3 месяца, остается только один вопрос: насколько серьезно следует рассматривать «Виллу» в борьбе за чемпионский титул. Что изменил Эмери за это время? По большому счету, ничего. Испанец не менял свои методы, чтобы помочь «львам» выбраться из кризиса – и он был прав.

Getty Images/Global Images Ukraine. В минувшем туре Унаи Эмери остановил Арсенал Микеля Артеты (слева)

54-летний специалист проявил смелость и верность своим убеждениям, чтобы преодолеть проблемы, которые преследовали его команду в начале сезона, а было очевидно, что клуб находится в упадке – и не только в результатах.

Тот факт, что под руководством Эмери за 3 года команда добилась большого прогресса, означал, что выросли ожидания, а вместе с ними – давление, связанное с необходимостью попасть в Лигу чемпионов, и желанием заполучить именитых игроков.

Все это отразилось на «Астон Вилле», которая прошла путь от аутсайдера Премьер-лиги до четвертьфинала Лиги чемпионов менее чем за 2 года под руководством Эмери. Усталость ощущалась и на поле, и за его пределами.

Сезон начался для «львов» нулевой ничьей с «Ньюкаслом», после чего они проиграли «Брентфорду», а потом «Кристал Пэлас» прервал их 12-месячную домашнюю серию без поражений. Основной голкипер Эмилиано Мартинес был близок к уходу, что тоже оставляло свой отпечаток.

В последний день трансферного окна «Астон Вилла» подписала Виктора Линделефа, Харви Эллиотта и Джейдона Санчо. По именам – неплохо, по результату – пока никак. Хотя все выглядело странно изначально, учитывая, что «львы» подписывали новичков в последний момент.

Складывалось ощущение, что «Вилла» ослабла после ухода Маркуса Рэшфорда и Марко Асенсио, а также после продажи Джейкоба Рэмзи в «Ньюкасл» за 45 млн евро. «Львам» требовалось усиление состава, но в условиях финансовых ограничений они потратили деньги только на вингера Эвана Гессана (30 млн евро) и вратаря Марко Бизо (500 тысяч).

Санчо и Эллиотт перешли на правах аренды, Линделеф – свободным агентом. Тем не менее Эмери не менял ничего по большому счету, даже несмотря на то, что Олли Уоткинс переживал серьезный спад, забив всего 1 гол в первых 19-ти матчах сезона.

Эмери рассматривает тренировочную базу в Бодимур Хит как крепость, куда доступ серьезно ограничен, а от тех, кому вход разрешен, требуется максимальная концентрация. Когда его в частном порядке спрашивали о том, не следует ли ему изменить тактику или подход к игре команды, испанец резко реагировал.

Он был уверен, что все делает правильно. «Астон Вилла» не тренировалась дольше, а подробные видеоанализы Эмери не изменились. По сути, он просто собрал всех в Бодимуре и вытащил команду туда, где уже никто не думал ее увидеть.

Источники описывают Эмери как человека с такими амбициями, которых «Вилла» раньше не знала, и это в конечном итоге подтолкнуло команду вперед. Стоит также учитывать, что у испанца огромный уровень контроля, чего не было ни в «ПСЖ», ни в «Арсенале».

После ухода Мончи Эмери имел значительное влияние на выбор его преемника Роберто Олабе — еще одного баска, которого он знал по «Альмерии». Также специалист стал еще больше доверять своим сотрудникам, а больше всего — директору по футбольным операциям Дамиану Видагани.

Сейчас остается только догадываться, насколько далеко Эмери смог бы продвинуть «Арсенал», если бы ему оказали такую ​​же поддержку, как его преемнику Микелю Артете. Сейчас он совсем немного отстает от своего бывшего клуба, пытаясь помочь «Астон Вилле» во второй раз за 3 сезона выйти в Лигу чемпионов, а может даже и побороться за чемпионский титул.

Getty Images/Global Images Ukraine

По игре его команда выглядит гораздо лучше, чем в начале сезона. В последних пяти матчах АПЛ «Вилла» владеет мячом меньше, чем в первых пяти (49,4%/56%), но при этом больше бьет по воротам (78 ударов против 52) и создает больше моментов (10 против 4-х), а показатель ожидаемых голов «Астон Виллы» увеличился с 3,9 до 8,8. Кроме того, «львы» стали играть смелее на чужой половине поля.

В последних пяти матчах у них 146 касаний мяча в штрафной площади соперника против 119 в начале сезона, больше попыток дриблинга (98/81) и больше успешных отборов (94/63). Придерживаясь своих принципов, Эмери демонстрирует блестящую игру. «Астон Вилла» выдала серию в 9 победных матчей из 10-ти – единственным неудачным результатом в этом отрезке стало поражение от «Ливерпуля».

«Львы» пока не показывают стабильно уверенную игру с полным превосходством соперника, но это можно объяснить тем, что они только набирают обороты. Показательными в этом плане являются матчи против «Борнмута», «Лидса», «Вулверхэмптона», «Брайтона» и «Арсенала».

В этих играх «Вилла» меньше владела мячом и реже входила во вратарскую площадь соперника, чем в пяти первых матчах сезона без побед. Тем не менее благодаря настойчивости Эмери, статистика в других аспектах улучшается. «Вилле» потребовалось время, чтобы разыграться, но испанец доказал, что сплоченная команда, которая верит в идеи тренера, может многого добиться.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport