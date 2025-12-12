Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашних поединках основного этапа Лиги конференций с участием «Динамо» и «Шахтера», соответственно, с итальянской «Фиорентиной» и мальтийским клубом «Хамрун».

– Всегда стараюсь быть реалистом и потому сложно было ожидать, что за тот короткий промежуток пребывания у руля «Динамо» Игорю Костюку удастся изменить рисунок игры новых подопечных. Для футбола Костюка, прежде всего, с агрессивными флангами, большим количеством вертикальных передач, нужны другие исполнители, чем те, которые сейчас в основной команде. Надо время для перестройки.

– По вашему мнению, какие у Костюка шансы не быть временным главным тренером?

– Об этом в «Динамо» знает только один человек. Я ведь не из тех, кто любит загадывать. Хочу только пожелать Костюку при любом варианте успехов на тренерском мостике. Своей многолетней работой во главе юниорской команды «Динамо» он заслужил уважение.

– Что вчера помешало киевлянам продемонстрировать во Флоренции более содержательную игру?

– «Фиорентина», хотя также переживает не лучшие времена, но имеет в своих рядах группу известных игроков. Это помогло хозяевам контролировать ход событий на поле, в нужный момент прибавлять, а динамовцам не хватало острого завершающего паса, точного последнего удара. Как раз этим отличались подопечные Костюка в команде U-19.

После вчерашнего поражения – 1:2 киевляне распрощались с надеждами на еврокубковую весну. Жаль, потому что перед началом кампании от динамовцев ждали совсем другого финиша.

– Вчера на Мальте, сложилось впечатление, было два разных «Шахтера», ведь только после перерыва «горняки» действовали в привычном для себя стиле.

– Я не думаю, что речь шла о недооценке соперника. Скорее всего, дончане были недостаточно настроены, а трусцой не обыграть даже команды типа «Хамрун Спартанс».

Тем не менее, в перерыве главный тренер Арда Туран таки достучался до своих подопечных, они добавили в мобильности, разнообразии и достигли желаемой победы – 2:0. Хотя, конечно, такие перепады в игре «Шахтера» настораживают. Более именитые оппоненты таких проделок «горнякам» могут и не простить.

С другой стороны, думаю, что уже можно поздравить «Шахтер» с завоеванием путевки в 1/8 финала Лиги конференций. А дальше пусть тренер думает.