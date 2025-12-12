Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко пояснил победу Ноттингем Форест над Утрехтом в Лиге Европы
Лига Европы
Зинченко пояснил победу Ноттингем Форест над Утрехтом в Лиге Европы

Александр Зинченко поделился эмоциями после победы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко поделился эмоциями после победы своей команды над Утрехтом (2:1) в основном раунде Лиги Европы.

«Ощущения отличные. Во-первых, я вернулся, а во-вторых, это невероятное чувство, когда ты выиграешь матч. Сегодня для нас было очень важно получить три очка. Как вы видели, это был трудный матч. Но в конце матча, я думаю, мы получили то, что хотели, и давайте продолжать в таком же духе.

«Как защитник ты всегда хочешь сохранить свои ворота сухими, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Так что в будущем нам есть над чем работать.

«Это один из тех матчей, в которых кто выиграет больше поединков на разных участках поля, тот и выиграет игру. Мы выиграли многие другие мячи сегодня в игре, что нам очень помогло. Но, честно говоря, даже те моменты, которые мы создали, включая меня, мы должны были забивать и заканчивать эту игру еще раньше», – сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне Лиги Европы Ноттингем Форест занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.

Александр Зинченко Ноттингем Форест Утрехт Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: TNT Sports
