  Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченко»
Лига конференций
12 декабря 2025, 11:01 | Обновлено 12 декабря 2025, 11:35
Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченко»

Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение от «Фиорентины» в матче Лиги конференций

Фиорентина – Динамо

В четверг, 11 декабря, состоялся матч пятого тура Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» с минимальным счетом одолела киевское «Динамо» (2:1). Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport отреагировало на победу «фиалок» и оценило проблемы представителя Премьер-лиги.

«Решающая победа для Ваноли и его команды, учитывая чрезвычайно сложный период в чемпионате. На стадионе во Флоренции царила сюрреалистическая атмосфера – небольшое количество зрителей и очень холодная погода.

«Фиорентина» победила впервые с 23 октября и поднялась в турнирной таблице Лиги конференций. «Динамо» Киев – больше не похоже на «Динамо» Шевченко и даже не похоже на ту команду, которая в прошлом сезоне побеждала в чемпионате.

Они занимают лишь шестое место в своей стране, отставая от «Шахтера» и Черкасс; осенью сменился тренер – вместо Шовковского команду возглавил Костюк; а во Флоренцию украинцы приехали без травмированных Попова, Буяльского и Бражко.

Если бы не подвиги Нещерета, счет мог бы быть разгромным, но для «фиалок» главной задачей было вернуться на победный путь», – подытожили итальянцы.

Лига конференций Фиорентина Фиорентина - Динамо Динамо Киев Руслан Нещерет Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: La Gazzetta dello Sport
