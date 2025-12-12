Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченко»

В четверг, 11 декабря, состоялся матч пятого тура Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» с минимальным счетом одолела киевское «Динамо» (2:1). Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport отреагировало на победу «фиалок» и оценило проблемы представителя Премьер-лиги.

«Решающая победа для Ваноли и его команды, учитывая чрезвычайно сложный период в чемпионате. На стадионе во Флоренции царила сюрреалистическая атмосфера – небольшое количество зрителей и очень холодная погода.

«Фиорентина» победила впервые с 23 октября и поднялась в турнирной таблице Лиги конференций. «Динамо» Киев – больше не похоже на «Динамо» Шевченко и даже не похоже на ту команду, которая в прошлом сезоне побеждала в чемпионате.

Они занимают лишь шестое место в своей стране, отставая от «Шахтера» и Черкасс; осенью сменился тренер – вместо Шовковского команду возглавил Костюк; а во Флоренцию украинцы приехали без травмированных Попова, Буяльского и Бражко.

Если бы не подвиги Нещерета, счет мог бы быть разгромным, но для «фиалок» главной задачей было вернуться на победный путь», – подытожили итальянцы.