Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОНСЕКА: «Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно»
Лига Европы
12 декабря 2025, 10:01 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:02
290
0

ФОНСЕКА: «Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно»

«Лион» стремится напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы

12 декабря 2025, 10:01 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:02
290
0
ФОНСЕКА: «Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека подвел итоги победного матча шестого тура Лиги Европы против «Гоу Эхед Иглз» – 2:1.

«Я очень доволен. Считаю, что мы провели хороший матч с хорошими моментами в атаке. Думаю, мы могли забить больше, но команда сыграла очень хорошо и надежно в обороне. Мы были сбалансированными и агрессивными – это хорошая победа. Команда была очень сбалансированной во все моменты. Было важно отреагировать после пропущенного гола. Мы полностью контролировали игру. После второго гола мы могли забить еще во втором тайме. У команды была ментальная сила, чтобы отреагировать. Мы хорошо действовали до моментов завершения атак, но в обороне тоже сыграли надежно. «Гоу Эхед» практически не создавал моментов: они немного били по воротам, но наша команда была крепкой в защите. Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно, чтобы попасть в топ-8 – нужно еще. У нас 15 очков, это хорошо, но нужно больше.

Сейчас нам нужно отдохнуть: следующий матч будет важным для нас. Игроки немного устали, а в воскресенье мы будем играть в 15:00. Я не понимаю, как можно играть сегодня в 21:00 и снова в воскресенье в 15:00. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться в субботу к игре против «Гавра». Игрокам необходимо восстановить физические силы».

По теме:
Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
Экс-тренер Шахтера хотел подписать украинскую звезду в легендарный клуб
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Паулу Фонсека
Иван Чирко Источник: ФК Лион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Футбол | 12 декабря 2025, 08:54 2
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Известный в прошлом нападающий после игры с «Фиорентиной» прошелся по Герреро

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 21
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12.12.2025, 10:10
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 39
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем