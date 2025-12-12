ФОНСЕКА: «Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека подвел итоги победного матча шестого тура Лиги Европы против «Гоу Эхед Иглз» – 2:1.

«Я очень доволен. Считаю, что мы провели хороший матч с хорошими моментами в атаке. Думаю, мы могли забить больше, но команда сыграла очень хорошо и надежно в обороне. Мы были сбалансированными и агрессивными – это хорошая победа. Команда была очень сбалансированной во все моменты. Было важно отреагировать после пропущенного гола. Мы полностью контролировали игру. После второго гола мы могли забить еще во втором тайме. У команды была ментальная сила, чтобы отреагировать. Мы хорошо действовали до моментов завершения атак, но в обороне тоже сыграли надежно. «Гоу Эхед» практически не создавал моментов: они немного били по воротам, но наша команда была крепкой в защите. Мы довольны, но, на мой взгляд, текущих очков недостаточно, чтобы попасть в топ-8 – нужно еще. У нас 15 очков, это хорошо, но нужно больше.

Сейчас нам нужно отдохнуть: следующий матч будет важным для нас. Игроки немного устали, а в воскресенье мы будем играть в 15:00. Я не понимаю, как можно играть сегодня в 21:00 и снова в воскресенье в 15:00. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться в субботу к игре против «Гавра». Игрокам необходимо восстановить физические силы».