Экс-капитан сборной Украины стал на защиту Костюка после поражения Динамо

Бывший капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевского «Динамо» в матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (1:2), который состоялся 11 декабря.

– Играли две кризисные команды, которые не на ходу, особенно «Динамо», которое пережило смену тренера и пока не изменило игру к лучшему. Хотя, в первом тайме киевляне неплохо и часто контролировали мяч и даже имели преимущество в данном компоненте над «Фиорентиной».

– К сожалению, «Динамо» ничего не выжало из этого контроля мяча...

– Противник до перерыва сделал десять ударов по воротам «Динамо», а наша команда – два. Вот вам и ответ. Чтобы забивать и побеждать надо бить по воротам, и желательно – в рамку, одного только контроля мяча мало. В атаке у «Динамо» нет остроты, Герреро очень редко встречался с мячом. Кроме того, нет качественной последней передачи. Все, что шло от Волошина и Кабаева – в никуда, фактически – в «молоко».

– Это недоработка тренера?

– Нет, конечно. Тренер не может выйти на поле и выполнить передачу. Это должны делать футболисты. Но не делают, точнее – все с ощутимым браком. Такая квалификация футболистов, ничего не поделаешь...

– Результат матча закономерен?

– «Фиорентина» не наиграла на победу. Более справедливым результатом была бы ничья. У «Динамо» сейчас такой период. Это нужно пережить. В каждом матче состав киевлян перетасовывается, нет стабильности. Ждать нормального результата в таких условиях нет смысла, – уверен Шелепницкий.