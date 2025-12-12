Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан сборной Украины стал на защиту Костюка после поражения Динамо
Лига конференций
12 декабря 2025, 10:41 |
353
0

Экс-капитан сборной Украины стал на защиту Костюка после поражения Динамо

Юрий Шелепницкий отметил неуверенную игру футболистов и большое количество ошибок

12 декабря 2025, 10:41 |
353
0
Экс-капитан сборной Украины стал на защиту Костюка после поражения Динамо
ФК Динамо Киев

Бывший капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевского «Динамо» в матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентины» (1:2), который состоялся 11 декабря.

– Играли две кризисные команды, которые не на ходу, особенно «Динамо», которое пережило смену тренера и пока не изменило игру к лучшему. Хотя, в первом тайме киевляне неплохо и часто контролировали мяч и даже имели преимущество в данном компоненте над «Фиорентиной».

– К сожалению, «Динамо» ничего не выжало из этого контроля мяча...

– Противник до перерыва сделал десять ударов по воротам «Динамо», а наша команда – два. Вот вам и ответ. Чтобы забивать и побеждать надо бить по воротам, и желательно – в рамку, одного только контроля мяча мало. В атаке у «Динамо» нет остроты, Герреро очень редко встречался с мячом. Кроме того, нет качественной последней передачи. Все, что шло от Волошина и Кабаева – в никуда, фактически – в «молоко».

– Это недоработка тренера?

– Нет, конечно. Тренер не может выйти на поле и выполнить передачу. Это должны делать футболисты. Но не делают, точнее – все с ощутимым браком. Такая квалификация футболистов, ничего не поделаешь...

– Результат матча закономерен?

– «Фиорентина» не наиграла на победу. Более справедливым результатом была бы ничья. У «Динамо» сейчас такой период. Это нужно пережить. В каждом матче состав киевлян перетасовывается, нет стабильности. Ждать нормального результата в таких условиях нет смысла, – уверен Шелепницкий.

По теме:
Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченка»
Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках
«Нужно брать трофей». Ковалев – о перспективах Шахтера в Лиге конференций
Лига конференций Фиорентина Фиорентина - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк Юрий Шелепницкий
Николай Тытюк Источник: Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11 декабря 2025, 21:01 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»

Известный тренер – о матче «Хамрун Спартанс» – «Шахтер»

Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Футбол | 12 декабря 2025, 09:27 0
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»

Юрий Гура прокомментировал поражение «Динамо» во Флоренции

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Футбол | 12.12.2025, 09:09
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 42
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 39
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем