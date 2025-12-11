Определен лучший и худший игрок Динамо после поражения в Лиге конференций

Киевское «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:2 от итальянской «Фиорентины» в матче, который состоялся во Флоренции в четверг, 11 декабря.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Самый высокий балл в составе обеих команд получил голкипер Руслан Нещерет (8,4), который совершил семь сейвов.

Самую низкую оценку среди футболистов украинской команды заработали форвард Эдуардо Герреро и вингер Назар Волошин – по 6,1 балла.

«Фиорентина» набрала девять баллов и имеет неплохие шансы, чтобы зацепиться за первую восьмерку. В следующем туре Лиги Европы «фиалки» сыграют против швейцарской «Лозанны» на выезде.

«Динамо» разместилось на 29-й позиции, имея в своем активе всего три пункта – подопечные Игоря Костюка рискуют остаться без плей-офф, если не займут, как минимум, 24-е место.

В последнем матче основного этапа «бело-синие» на домашней арене встретятся с армянским «Ноа».

Оценки игроков в матче Лиги конференций Фиорентина – Динамо