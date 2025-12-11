Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Очень много проблем». Тренер Фиорентины отреагировал на матч с Динамо
Лига конференций
11 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:49
Паоло Ваноли – о победе над киевлянами

«Очень много проблем». Тренер Фиорентины отреагировал на матч с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Динамо» Киев в Лиге конференций (2:1), которая стала для него первой во главе команды после длительного спада.

О важности победы: «Мы хотели одержать эту победу любой ценой, потому что она очень важна для морального состояния команды. Наконец-то нашли силы переломить ситуацию. У нас еще очень много проблем, в головах остаются призраки предыдущих неудач, но это нормально».

Об игре и потенциале команды: «Я верю, что эта команда может играть именно так. Ребята это продемонстрировали. Но это не значит, что мы уже сдвинулись с мертвой точки – нужно поймать правильный момент и двигаться дальше».

Об игроках, вышедших на замену: «Куаме – наш единственный вингер, способный дать такой импульс. Он вошел в игру великолепно. Сегодня нам нужно было правильное настроение, и те, кто вышел со старта или со скамейки, сделали свою работу».

О подготовке к матчу с «Вероной»: «Я сказал ребятам: посмотрите, сколько сил вы сегодня потратили. Это должно стать примером перед следующей игрой. Мы едем на небольшой сбор, чтобы восстановиться. Следующий матч – очень важный».

О психологическом состоянии команды: «Мы потратили колоссальный объем энергии, прежде всего ментальной. Теперь важно успокоиться, быть вместе и уже завтра вернуть нервную энергию, которая самая важная».

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо Паоло Ваноли
Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
